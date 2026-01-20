Эксперт Ломанов: алкозамок не будет обязательным для частных владельцев автомобилей

Новые ГОСТы для алкозамков начнут действовать в России с мая 2026 года, сообщили в Росстандарте. Как нововведение отразится на безопасности дорожного движения, разбиралась Москва 24.

Рот на алкозамок

В России утвердили ГОСТы, регламентирующие методы испытаний и единые технические требования для систем контроля состояния водителя, известных как "алкозамки". Новые стандарты, разработанные в ФГУП "НАМИ", вступят в силу с 1 мая 2026 года.

По словам главы Росстандарта Антона Шалаева, целью нововведений стало повышение безопасности дорожного движения.





Антон Шалаев глава Росстандарта Это часть системной работы Росстандарта в данном направлении, включающей в себя сочетание инструментов стандартизации, метрологии, надзорной и профилактической деятельности.

В пресс-службе ведомства отметили, что основные изменения внесли в ГОСТ "Автотранспортные средства. Система контроля состояния водителя (алкозамок). Общие технические требования". Этот стандарт устанавливает требования к составу, функциональности, безопасности и алгоритмам работы системы.

Согласно документу, устройство должно выполнять три ключевые функции: выявлять пары этанола в выдыхаемом водителем воздухе; блокировать запуск двигателя при обнаружении концентрации алкоголя, превышающей допустимый уровень; передавать мониторинговую информацию о фактах блокировки, в том числе с использованием инфраструктуры государственной системы экстренного реагирования "ЭРА-ГЛОНАСС".

Действие этих правил распространяется на транспортные средства, используемые для коммерческих перевозок пассажиров и транспортировки опасных грузов, отметили в Росстандарте. Кроме того, специалисты изменили ГОСТы, которые касаются методов функционального тестирования (ГОСТ Р 72377–2026) и испытаний индикатора паров этанола (ГОСТ Р 72378–2026).

Ранее суд разрешил изымать машины у пьяных водителей вне зависимости от их материального положения. Поводом стало дело автолюбителя, который дважды попался за рулем в нетрезвом виде, в результате чего его приговорили к 240 часам обязательных работ, лишили прав на два года и конфисковали Mercedes-Benz CLA 200.

Новый уровень контроля?

Факт утверждения стандартов на алкозамки автоэксперт Андрей Ломанов в беседе с Москвой 24 оценил положительно.

"Это, по сути, автоматизированный прибор для проверки состояния алкогольного опьянения, работающий по простому принципу. Водитель проходит тест, и при отрицательном результате система блокирует запуск двигателя", – пояснил Ломанов.

По мнению эксперта, основное практическое применение такого устройства – потенциальная замена обязательного предрейсового медосмотра для работников общественного транспорта или дальнобойщиков.





Андрей Ломанов автоэксперт Однако здесь же кроется ключевое ограничение: врач оценивает не только опьянение, но и общее физическое состояние, адекватность и готовность к управлению транспортным средством, чего техническое устройство сделать не в состоянии.

При этом сама эффективность дистанционных и автоматических методов контроля сомнительна, добавил специалист. По его словам, подобные устройства можно обмануть.

"Оно точно не будет обязательным для частных владельцев автомобилей. Даже в сферах, где его использование теоретически возможно (такси, коммерческие перевозки), остается открытым вопрос: зачем дублировать уже существующий и более комплексный медосмотр?" – рассказал Ломанов.

Несмотря на формальное утверждение стандарта, широкого распространения алкозамков в ближайшее время ожидать не стоит, считает специалист. Наиболее эффективным способом выявления пьяных водителей по-прежнему остается личный контакт и оценка инспектором ДПС на месте, резюмировал он.

Введение стандарта на алкозамки положительно оценил и партнер аналитического агентства "Автостат" Игорь Моржаретто. В разговоре с Москвой 24 он отметил, что это гарантирует допуск только технически надежных устройств, способных точно определять состояние трезвости водителя.

"Это соответствует мировой практике контроля за безопасностью. Причем в Европе подход даже более системный: там существует требование к обязательному оснащению автомобилей штатным разъемом для подключения такого оборудования", – рассказал Моржаретто.

Однако на текущий момент влияние нововведения на безопасность дорожного вождения будет минимальным, предположил он.





Игорь Моржаретто партнер аналитического агентства "Автостат" Причина в отсутствии четкого правового регулирования, определяющего, кто, когда и в каких случаях обязан использовать алкозамок. Пока в России были лишь локальные эксперименты, и с тех пор обсуждения не переросли в конкретные законодательные нормы.

Без решений власти устройство остается скорее потенциальным инструментом, а не реальным механизмом повышения безопасности, пояснил эксперт.

"Области возможного применения также остаются неопределенными и требуют отдельных решений. Теоретически алкозамки могли бы использоваться, например, в каршеринге или на транспорте, перевозящем пассажиров (такси, общественный транспорт)", – уточнил специалист.

В то же время их внедрение потребует не только технической готовности, но и значительных финансовых вложений в обустройство и техобслуживание. Окончательное решение об установке должно приниматься на уровне владельцев компаний, резюмировал эксперт.

