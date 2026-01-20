Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 января, 19:37

Транспорт
Главная / Истории /

Эксперт Ломанов: алкозамок не будет обязательным для частных владельцев автомобилей

Подышим – поедем? Зачем необходимы ГОСТы на алкозамки

Новые ГОСТы для алкозамков начнут действовать в России с мая 2026 года, сообщили в Росстандарте. Как нововведение отразится на безопасности дорожного движения, разбиралась Москва 24.

Рот на алкозамок

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

В России утвердили ГОСТы, регламентирующие методы испытаний и единые технические требования для систем контроля состояния водителя, известных как "алкозамки". Новые стандарты, разработанные в ФГУП "НАМИ", вступят в силу с 1 мая 2026 года.

По словам главы Росстандарта Антона Шалаева, целью нововведений стало повышение безопасности дорожного движения.

Это часть системной работы Росстандарта в данном направлении, включающей в себя сочетание инструментов стандартизации, метрологии, надзорной и профилактической деятельности.
Антон Шалаев
глава Росстандарта

В пресс-службе ведомства отметили, что основные изменения внесли в ГОСТ "Автотранспортные средства. Система контроля состояния водителя (алкозамок). Общие технические требования". Этот стандарт устанавливает требования к составу, функциональности, безопасности и алгоритмам работы системы.

Согласно документу, устройство должно выполнять три ключевые функции: выявлять пары этанола в выдыхаемом водителем воздухе; блокировать запуск двигателя при обнаружении концентрации алкоголя, превышающей допустимый уровень; передавать мониторинговую информацию о фактах блокировки, в том числе с использованием инфраструктуры государственной системы экстренного реагирования "ЭРА-ГЛОНАСС".

Действие этих правил распространяется на транспортные средства, используемые для коммерческих перевозок пассажиров и транспортировки опасных грузов, отметили в Росстандарте. Кроме того, специалисты изменили ГОСТы, которые касаются методов функционального тестирования (ГОСТ Р 72377–2026) и испытаний индикатора паров этанола (ГОСТ Р 72378–2026).

Ранее суд разрешил изымать машины у пьяных водителей вне зависимости от их материального положения. Поводом стало дело автолюбителя, который дважды попался за рулем в нетрезвом виде, в результате чего его приговорили к 240 часам обязательных работ, лишили прав на два года и конфисковали Mercedes-Benz CLA 200.

Новый уровень контроля?

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Факт утверждения стандартов на алкозамки автоэксперт Андрей Ломанов в беседе с Москвой 24 оценил положительно.

"Это, по сути, автоматизированный прибор для проверки состояния алкогольного опьянения, работающий по простому принципу. Водитель проходит тест, и при отрицательном результате система блокирует запуск двигателя", – пояснил Ломанов.

По мнению эксперта, основное практическое применение такого устройства – потенциальная замена обязательного предрейсового медосмотра для работников общественного транспорта или дальнобойщиков.

Однако здесь же кроется ключевое ограничение: врач оценивает не только опьянение, но и общее физическое состояние, адекватность и готовность к управлению транспортным средством, чего техническое устройство сделать не в состоянии.
Андрей Ломанов
автоэксперт

При этом сама эффективность дистанционных и автоматических методов контроля сомнительна, добавил специалист. По его словам, подобные устройства можно обмануть.

"Оно точно не будет обязательным для частных владельцев автомобилей. Даже в сферах, где его использование теоретически возможно (такси, коммерческие перевозки), остается открытым вопрос: зачем дублировать уже существующий и более комплексный медосмотр?" – рассказал Ломанов.

Несмотря на формальное утверждение стандарта, широкого распространения алкозамков в ближайшее время ожидать не стоит, считает специалист. Наиболее эффективным способом выявления пьяных водителей по-прежнему остается личный контакт и оценка инспектором ДПС на месте, резюмировал он.

Введение стандарта на алкозамки положительно оценил и партнер аналитического агентства "Автостат" Игорь Моржаретто. В разговоре с Москвой 24 он отметил, что это гарантирует допуск только технически надежных устройств, способных точно определять состояние трезвости водителя.

"Это соответствует мировой практике контроля за безопасностью. Причем в Европе подход даже более системный: там существует требование к обязательному оснащению автомобилей штатным разъемом для подключения такого оборудования", – рассказал Моржаретто.

Однако на текущий момент влияние нововведения на безопасность дорожного вождения будет минимальным, предположил он.

Причина в отсутствии четкого правового регулирования, определяющего, кто, когда и в каких случаях обязан использовать алкозамок. Пока в России были лишь локальные эксперименты, и с тех пор обсуждения не переросли в конкретные законодательные нормы.
Игорь Моржаретто
партнер аналитического агентства "Автостат"

Без решений власти устройство остается скорее потенциальным инструментом, а не реальным механизмом повышения безопасности, пояснил эксперт.

"Области возможного применения также остаются неопределенными и требуют отдельных решений. Теоретически алкозамки могли бы использоваться, например, в каршеринге или на транспорте, перевозящем пассажиров (такси, общественный транспорт)", – уточнил специалист.

В то же время их внедрение потребует не только технической готовности, но и значительных финансовых вложений в обустройство и техобслуживание. Окончательное решение об установке должно приниматься на уровне владельцев компаний, резюмировал эксперт.

Читайте также


Веткина Анастасия

транспортистории

Главное

Как введение фиксированного депозита отразится на рынке аренды?

Мера сможет защитить арендаторов, не задевая интересы владельцев недвижимости

Однако эксперты уверены: инициатива выглядит необоснованной

Читать
закрыть

Как распознать недобросовестного туроператора?

Доверять поездку следует профессиональным компаниям с федеральным статусом

Важно проверять турагентов, которые должны иметь собственный реестровый номер

Читать
закрыть

Чем опасна магнитная буря класса G4?

Люди со слабым здоровьем могут почувствовать недомогание

Реальную опасность магнитных бурь могут почувствовать на себе космонавты

Читать
закрыть

Как может поменяться турецкая система "все включено"?

Специалисты предлагают перейти на модель с выбором только нужных опций

Однако эксперты уверены: система "все включено" не подвергнется кардинальному пересмотру

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам повышений заработных плат в 2026 году?

Прогнозы по зарплате свидетельствуют о значительном замедлении темпов ее роста

В 2026 году увеличение может сократиться примерно на треть по сравнению с 2025-м

Читать
закрыть

Будут ли молодым семьям в России выдавать жилье по соцнайму?

Строительство и передача жилья по социальному найму поддержит рождаемость в России

Бесплатные квартиры в настоящее время выдаются, но среди определенных категорий населения

Читать
закрыть

Нужно ли продлевать работу детских садов в РФ?

Нынешнее расписание детских садов неудобно для работающих мам и пап

Психологи уверены: продление работы сада не станет негативным фактором для психики ребенка

Читать
закрыть

Когда в Москве закончатся морозы?

Пик похолодания наступит 23–24 января

К самым последним дням января температура начнет повышаться

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика