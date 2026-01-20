Эксперт Ломанов: алкозамок не будет обязательным для частных владельцев автомобилей

Новые ГОСТы для алкозамков начнут действовать в России с мая 2026 года, сообщили в Росстандарте. Как нововведение отразится на безопасности дорожного движения, разбиралась Москва 24.
Рот на алкозамок
В России утвердили ГОСТы, регламентирующие методы испытаний и единые технические требования для систем контроля состояния водителя, известных как "алкозамки". Новые стандарты, разработанные в ФГУП "НАМИ", вступят в силу с 1 мая 2026 года.
По словам главы Росстандарта Антона Шалаева, целью нововведений стало повышение безопасности дорожного движения.
В пресс-службе ведомства отметили, что основные изменения внесли в ГОСТ "Автотранспортные средства. Система контроля состояния водителя (алкозамок). Общие технические требования". Этот стандарт устанавливает требования к составу, функциональности, безопасности и алгоритмам работы системы.
Согласно документу, устройство должно выполнять три ключевые функции: выявлять пары этанола в выдыхаемом водителем воздухе; блокировать запуск двигателя при обнаружении концентрации алкоголя, превышающей допустимый уровень; передавать мониторинговую информацию о фактах блокировки, в том числе с использованием инфраструктуры государственной системы экстренного реагирования "ЭРА-ГЛОНАСС".
Действие этих правил распространяется на транспортные средства, используемые для коммерческих перевозок пассажиров и транспортировки опасных грузов, отметили в Росстандарте. Кроме того, специалисты изменили ГОСТы, которые касаются методов функционального тестирования (ГОСТ Р 72377–2026) и испытаний индикатора паров этанола (ГОСТ Р 72378–2026).
Ранее суд разрешил изымать машины у пьяных водителей вне зависимости от их материального положения. Поводом стало дело автолюбителя, который дважды попался за рулем в нетрезвом виде, в результате чего его приговорили к 240 часам обязательных работ, лишили прав на два года и конфисковали Mercedes-Benz CLA 200.
Новый уровень контроля?
Факт утверждения стандартов на алкозамки автоэксперт Андрей Ломанов в беседе с Москвой 24 оценил положительно.
"Это, по сути, автоматизированный прибор для проверки состояния алкогольного опьянения, работающий по простому принципу. Водитель проходит тест, и при отрицательном результате система блокирует запуск двигателя", – пояснил Ломанов.
По мнению эксперта, основное практическое применение такого устройства – потенциальная замена обязательного предрейсового медосмотра для работников общественного транспорта или дальнобойщиков.
При этом сама эффективность дистанционных и автоматических методов контроля сомнительна, добавил специалист. По его словам, подобные устройства можно обмануть.
"Оно точно не будет обязательным для частных владельцев автомобилей. Даже в сферах, где его использование теоретически возможно (такси, коммерческие перевозки), остается открытым вопрос: зачем дублировать уже существующий и более комплексный медосмотр?" – рассказал Ломанов.
Несмотря на формальное утверждение стандарта, широкого распространения алкозамков в ближайшее время ожидать не стоит, считает специалист. Наиболее эффективным способом выявления пьяных водителей по-прежнему остается личный контакт и оценка инспектором ДПС на месте, резюмировал он.
Введение стандарта на алкозамки положительно оценил и партнер аналитического агентства "Автостат" Игорь Моржаретто. В разговоре с Москвой 24 он отметил, что это гарантирует допуск только технически надежных устройств, способных точно определять состояние трезвости водителя.
"Это соответствует мировой практике контроля за безопасностью. Причем в Европе подход даже более системный: там существует требование к обязательному оснащению автомобилей штатным разъемом для подключения такого оборудования", – рассказал Моржаретто.
Однако на текущий момент влияние нововведения на безопасность дорожного вождения будет минимальным, предположил он.
Без решений власти устройство остается скорее потенциальным инструментом, а не реальным механизмом повышения безопасности, пояснил эксперт.
"Области возможного применения также остаются неопределенными и требуют отдельных решений. Теоретически алкозамки могли бы использоваться, например, в каршеринге или на транспорте, перевозящем пассажиров (такси, общественный транспорт)", – уточнил специалист.
В то же время их внедрение потребует не только технической готовности, но и значительных финансовых вложений в обустройство и техобслуживание. Окончательное решение об установке должно приниматься на уровне владельцев компаний, резюмировал эксперт.