Хозяин пекарни в Люберцах рассказал о планах закрыть бизнес к маю

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин

Владелец пекарни "Машенька" в подмосковных Люберцах Денис Максимов сообщил РИА Новости, что планирует закрыть свое дело уже в мае текущего года.

"Низкий сезон у нас начинается где-то в конце мая. Наверное, будет логично закрыться в середине – в конце мая", – сказал Максимов.

Бизнесмен также отметил, что после программы "Итоги года" с Владимиром Путиным, которая в декабре 2025 года прошла в совмещенном формате с пресс-конференцией, он вел переговоры с федеральными министрами и правительством Московской области, ему поступали предложения по программам субсидий и новому оборудованию.

Однако, по его словам, так как в налоговой системе для предпринимателей не произошло изменений, его бизнес продолжает оставаться нерентабельным.

Предприниматель задал свой вопрос в ходе прямой линии с Путиным. Его интересовали меры поддержки малого бизнеса и налоговые послабления. Кроме того, мужчина признался, что назвал заведение в честь старшей дочери. Тогда президент попросил Максимова прислать ему чего-нибудь вкусненького. Сотрудница пекарни посоветовала российскому лидеру пирог "Чизбургер".

Спустя время Путин получил от хозяина пекарни целую корзину с выпечкой и поблагодарил предпринимателя за подарки. В корзине находились хлеб, пирожки и другие продукты. После этого президент в ответ передал Максимову корзину с новогодними угощениями. В ней находились варенье, шоколад и другие подарки.