20 января, 18:36

Экономика

Ресторатор Владимир Перельман положительно оценил итоги 2025 года

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Ресторатор Владимир Перельман в беседе с "Лентой.ру" подвел итоги 2025 года, охарактеризовав его как успешный с профессиональной и экономической точек зрения.

Перельман обратил отдельное внимание на лето 2025 года, которое, по его мнению, стало особенным с точки зрения украшения города, что положительно повлияло на трафик.

Отвечая на вопрос о взаимодействии ресторанной отрасли с городскими властями, Перельман подчеркнул, что диалог есть всегда. За 15 лет своей профессиональной деятельности он ни разу не сталкивался с отсутствием взаимодействия.

Особенно ценной, по его мнению, была поддержка властей во время пандемии, которая продемонстрировала общую заинтересованность в процветании отрасли. При этом ресторатор не скрывает, что в бизнесе существуют объективные сложности, такие как текучесть кадров или проблемы с персоналом, однако считает их второстепенными.

По словам ресторатора, при профессиональном и любовном подходе к делу власти всегда замечают такие усилия и оказывают поддержку. Перельман уверен, что его компания ценится как серьезный игрок, способный влиять на отраслевую повестку и формировать индустрию.

"Вкус развивается быстрее, потому что мы в этом очень заинтересованы. Мы летаем по миру, изучаем код страны нашей. Раньше, лет 10–15 назад, разрыв между вкусом в большом смысле слова ресторанной индустрии и властью был большой, а сейчас этот разрыв практически незаметен", – поделился он.

Перельман пояснил, что это говорит о современности и открытости московского департамента торговли – он впитывает в себя все идеи, которые есть в России и вообще в мире.

"Ресторанная индустрия – она про вкус, про дизайн, красоту, про гостеприимство, про интерьер. То, что мы видим сегодня, как город свой вкус развил и помогает развивать его горожанам, – это очень круто. Я коренной москвич в третьем поколении, и для меня это радость отдельная", – заключил Перельман.

Ранее сообщалось, что оборот предприятий общественного питания Москвы составил около 700 миллиардов рублей за 9 месяцев 2025 года. По словам Перельмана, популярностью среди посетителей пользуются советские салаты и заливное из рыбы.

бизнесэкономикагород

