Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 декабря, 17:25

Экономика

Оборот столичного общепита составил почти 700 млрд рублей за 9 месяцев 2025 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Оборот предприятий общественного питания Москвы составил около 700 миллиардов рублей за 9 месяцев текущего года. Такие показатели были получены благодаря популярности летних веранд, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на столичных рестораторов.

"У нас уже много лет большая витрина именно для традиционного русского застолья – это оливье с раковыми шейками, селедка под шубой у нас совершенно феноменальная. В прошлом году, мне кажется, 500 килограммов мы за один день продали с собой гостям домой", – отметил ресторатор Владимир Перельман.

По его словам, популярностью среди посетителей пользуются советские салаты и заливное из рыбы.

Вместе с тем большинство столичных рестораторов принимают участие в конкурсах на лучшее новогоднее оформление. По словам ресторатора Антона Пинского, это помогает выделять заведения на фоне конкурентов.

"Я и так считаю, что мы выделяемся хорошей и вкусной едой и хорошим сервисом, но когда некоторые конкуренты, не имея этих преимуществ, пытаются выделиться только за счет красивой входной группы, то нам здесь тоже надо быть активными, что мы и делаем", – сказал он.

Как указал ресторатор Илья Тютенков, для каждого проекта он создает отдельный дизайн, в том числе в сотрудничестве с известными художниками. Он поделился, что в прошлом году ресторан "Северяне" получил денежный приз от правительства Москвы.

Ресторатор Аркадий Новиков рассказал, что основным источником вдохновения для сезонного оформления является гармония между гостеприимством, комфортом и аутентичностью Москвы. Его команда пытается сформировать атмосферу праздника и уюта, при этом сохраняя современность и функциональность.

На сегодняшний день в городе открыто около 23 тысяч кафе и ресторанов. Владельцы заведений обращают внимание на поддержку Москвы и возможность диалога с властями.

"Все годы моей профессиональной деятельности – в следующем году будет 15 лет, я ни разу не сталкивался с тем, чтобы взаимодействия не было. Еще со времен пандемии я в очень большом впечатлении от того, как нам всем помогали", – рассказал Перельман.

Кроме того, рестораны успешно работали и летом. Этому помогла комфортная погода. В летний сезон заведения устанавливают террасы. Тютенков заметил, что гостей в его заведении было больше летом. Такой показатель он связал с наличием веранд и ростом числа туристов.

Пинский отметил, что рестораны активно задействованы в медиапространстве, а их представительства есть в крупных городах страны. Он добавил, что иностранные блогеры после посещения его заведений часто делятся впечатлениями в соцсетях, привлекая посетителей.

Ранее столичные компании, участвующие в "Зиме в Москве", подготовили различные скидки и акции. В проекте задействованы многие заведения общественного питания, которые организовали для горожан кулинарные мастер-классы, скидки, подарки и другие мероприятия.

Столичные рестораны украсили к Новому году праздничными декорациями

Читайте также


бизнесэкономикагород

Главное

Почему россияне тратят все больше времени и средств на видеоигры?

Одной из основных причин мог стать большой поток негативных новостей в СМИ

В ситуации перегрузки мозг ищет простые способы снятия стресса

Читать
закрыть

Почему посылки из-за рубежа задерживаются перед Новым годом?

Компании объяснили ситуацию ростом числа заказов, ужесточением таможенного контроля и погодными условиями

Пробки возникли на границе с Казахстаном, через который проходит значительный поток грузов

Читать
закрыть

Что известно о гибели сотрудников ДПС после взрыва в Москве?

Взрыв произошел на улице Елецкой около 01:30 24 декабря

Перед этим полицейские заметили подозрительного человека возле своего служебного автомобиля

Читать
закрыть

Какие насекомые могут жить на новогодней елке?

Зимующие на дереве насекомые будут неподвижны, так как при низких температурах их активность прекращается

На елке могут встречаться хермесы или тля

Читать
закрыть

В бачок омывателя необходимо заливать стеклоомывающую жидкость – незамерзайку

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Стоит уделить внимание аккумулятору: с помощью нагрузочной вилки нужно оценить его состояние

Читать
закрыть

Почему спрос на рефинансирование ипотеки вырос к концу 2025 года?

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Эксперты призывают четко оценить сопутствующие расходы и выбрать предложение с прозрачными условиями

Читать
закрыть

Чем обернется для авторынка открытие новых хабов подержанных машин?

Подобная форма продаж уже существует, однако сейчас речь идет о создании более централизованных точек

Влияние будет зависеть от того, какие именно марки, модели и в каком объеме будут представлены

Читать
закрыть

Как не стать жертвой обмана с жильем во время отпуска?

Рекомендуется пользоваться проверенными онлайн-платформами

После бронирования и оплаты стоит связаться с собственником жилья, чтобы подтвердить статус недвижимости

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика