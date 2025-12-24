Оборот столичного общепита составил почти 700 млрд рублей за 9 месяцев 2025 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Оборот предприятий общественного питания Москвы составил около 700 миллиардов рублей за 9 месяцев текущего года. Такие показатели были получены благодаря популярности летних веранд, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на столичных рестораторов.

"У нас уже много лет большая витрина именно для традиционного русского застолья – это оливье с раковыми шейками, селедка под шубой у нас совершенно феноменальная. В прошлом году, мне кажется, 500 килограммов мы за один день продали с собой гостям домой", – отметил ресторатор Владимир Перельман.

По его словам, популярностью среди посетителей пользуются советские салаты и заливное из рыбы.

Вместе с тем большинство столичных рестораторов принимают участие в конкурсах на лучшее новогоднее оформление. По словам ресторатора Антона Пинского, это помогает выделять заведения на фоне конкурентов.

"Я и так считаю, что мы выделяемся хорошей и вкусной едой и хорошим сервисом, но когда некоторые конкуренты, не имея этих преимуществ, пытаются выделиться только за счет красивой входной группы, то нам здесь тоже надо быть активными, что мы и делаем", – сказал он.

Как указал ресторатор Илья Тютенков, для каждого проекта он создает отдельный дизайн, в том числе в сотрудничестве с известными художниками. Он поделился, что в прошлом году ресторан "Северяне" получил денежный приз от правительства Москвы.

Ресторатор Аркадий Новиков рассказал, что основным источником вдохновения для сезонного оформления является гармония между гостеприимством, комфортом и аутентичностью Москвы. Его команда пытается сформировать атмосферу праздника и уюта, при этом сохраняя современность и функциональность.

На сегодняшний день в городе открыто около 23 тысяч кафе и ресторанов. Владельцы заведений обращают внимание на поддержку Москвы и возможность диалога с властями.

"Все годы моей профессиональной деятельности – в следующем году будет 15 лет, я ни разу не сталкивался с тем, чтобы взаимодействия не было. Еще со времен пандемии я в очень большом впечатлении от того, как нам всем помогали", – рассказал Перельман.

Кроме того, рестораны успешно работали и летом. Этому помогла комфортная погода. В летний сезон заведения устанавливают террасы. Тютенков заметил, что гостей в его заведении было больше летом. Такой показатель он связал с наличием веранд и ростом числа туристов.

Пинский отметил, что рестораны активно задействованы в медиапространстве, а их представительства есть в крупных городах страны. Он добавил, что иностранные блогеры после посещения его заведений часто делятся впечатлениями в соцсетях, привлекая посетителей.

Ранее столичные компании, участвующие в "Зиме в Москве", подготовили различные скидки и акции. В проекте задействованы многие заведения общественного питания, которые организовали для горожан кулинарные мастер-классы, скидки, подарки и другие мероприятия.

