01 декабря, 12:49

Город

Стартовал конкурс на лучшее оформление заведений в рамках "Зимы в Москве"

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

В столице стартовал конкурс на лучшее оформление входных групп кафе, ресторанов, магазинов, салонов красоты и других заведений в рамках проекта "Зима в Москве". Об этом сообщает портал мэра и правительства города.

Предприниматели могут выбрать разнообразный дизайн украшений для своих заведений. У владельцев бизнеса будет возможность использовать как классические, так и необычные декоративные элементы. Заявки на участие в конкурсе принимаются с 1 декабря.

В прошлом сезоне самыми популярными цветами в украшении стали красный и золотой. В этом году заведения, которые уже преобразили свои фасады, отдают предпочтение гирляндам теплых и холодных оттенков.

Отмечается, что уникальный дизайн и световые элементы будут привлекать внимание прохожих, которым захочется зайти в красивое кафе или магазин.

Новогодние украшения и арт-объекты работают как полноценный инструмент маркетинга. Люди будут делиться их фотографиями в социальных сетях и рассказывать друг другу об интересных заведениях.

По мнению рестораторов, красивые украшения создают не только положительный имидж места, но и помогают привлечь гостей, действуя на распространенном убеждении: красиво снаружи – вкусно внутри.

За победу в конкурсе полагаются денежные призы. Их предприниматели смогут потратить на развитие своего дела или погашение кредита.

Ранее сообщалось, что на праздничных деревьях, расположенных в центре Москвы, появятся уникальные елочные игрушки. Ель на Манежной площади украсят шарами, расписанными по эскизам московских художников. В создании украшений авторы вдохновились старинными русскими игрушками.

Также на Тверской площади ель украсят миниатюрами столичных достопримечательностей. Жители города смогут увидеть елочные игрушки в виде павильонов ВДНХ, Большого театра, сталинских высоток, здания мэрии, кремлевских башен и особняков XIX века.

Проект "Зима в Москве" стартовал в столице

Сюжет: Зима в Москве
бизнесгород

