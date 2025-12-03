Проект "Сделано в Москве" помогает предпринимателям в увеличении продаж

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Проект "Сделано в Москве" помогает столичному малому и среднему бизнесу активно развиваться, повышая рост выручки и продаж. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Благодаря проекту предприниматели значительно увеличивают клиентскую базу, их продукты становятся узнаваемыми. При этом им не нужно совершать дополнительных затрат на аренду и маркетинг.

Представить свои товары они могут в павильонах "Сделано в Москве", которые представляют собой яркие арт-объекты и располагаются на разных улицах города. Покупатели получают возможность открыть для себя новые качественные товары от столичных производителей, в том числе одежду, предметы интерьера и косметические продукты.

Основатель бренда Varvara Анастасия Ефременко считает, что для привлечения клиентов важен тематический подход. Она создает одежду и аксессуары в русском стиле, бренд выпускает в том числе праздничные наборы. Также создаются косынки, варежки, сумки с утеплителем. Часто используется новогодняя тематика с изображением медведей и зайцев. В этом году была представлена театральная коллекция с образами Щелкунчика и Арлекина, а также пуантами.

Создатель бренда Ucandles Евгений Гор тоже дарит горожанам возможность приобрести хорошие подарки для близких к Новому году. Зимой компания делает ребрендинг основной коллекции свечей, представляя новый дизайн, а также создает лимитированные товары с новогодними ароматами. Среди проверенных методов привлечения клиентов основатель выделил работу аромабра, который полностью погружает покупателей в мир бренда.

Ранее в Москве заработали зимние арт-павильоны проекта "Сделано в Москве". В течение зимы свою продукцию на 10 площадках представят больше 700 московских брендов. Посетители могут найти здесь одежду, косметику, детские и новогодние игрушки, товары для дома, сладости и многое другое.