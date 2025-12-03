Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 декабря, 11:54

Город

Проект "Сделано в Москве" помогает предпринимателям в увеличении продаж

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Проект "Сделано в Москве" помогает столичному малому и среднему бизнесу активно развиваться, повышая рост выручки и продаж. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Благодаря проекту предприниматели значительно увеличивают клиентскую базу, их продукты становятся узнаваемыми. При этом им не нужно совершать дополнительных затрат на аренду и маркетинг.

Представить свои товары они могут в павильонах "Сделано в Москве", которые представляют собой яркие арт-объекты и располагаются на разных улицах города. Покупатели получают возможность открыть для себя новые качественные товары от столичных производителей, в том числе одежду, предметы интерьера и косметические продукты.

Основатель бренда Varvara Анастасия Ефременко считает, что для привлечения клиентов важен тематический подход. Она создает одежду и аксессуары в русском стиле, бренд выпускает в том числе праздничные наборы. Также создаются косынки, варежки, сумки с утеплителем. Часто используется новогодняя тематика с изображением медведей и зайцев. В этом году была представлена театральная коллекция с образами Щелкунчика и Арлекина, а также пуантами.

Создатель бренда Ucandles Евгений Гор тоже дарит горожанам возможность приобрести хорошие подарки для близких к Новому году. Зимой компания делает ребрендинг основной коллекции свечей, представляя новый дизайн, а также создает лимитированные товары с новогодними ароматами. Среди проверенных методов привлечения клиентов основатель выделил работу аромабра, который полностью погружает покупателей в мир бренда.

Ранее в Москве заработали зимние арт-павильоны проекта "Сделано в Москве". В течение зимы свою продукцию на 10 площадках представят больше 700 московских брендов. Посетители могут найти здесь одежду, косметику, детские и новогодние игрушки, товары для дома, сладости и многое другое.

Сотни столичных брендов представят новогоднюю продукцию в проекте "Зима в Москве"

Читайте также


бизнесгород

Главное

Как определить лжесотрудника ЖКХ?

Мошенники пытаются похитить деньги и личные данные через сообщения в домовых чатах

Злоумышленники часто создают условия срочности, поторапливают потенциальную жертву

Читать
закрыть

Почему в России планируют полностью запретить вейпы?

Сегодня родительское сообщество бьет тревогу из-за снижения возраста потребления вейпов

Основной угрозой является заболевание EVALI, уже широко известное как "болезнь вейперов"

Читать
закрыть

Будут ли платить 5 тыс рублей пенсионерам перед 31 декабря?

Эксперты считают предложение популистским

Сегодня есть дефицитность бюджета, причем как на федеральном уровне, так и на региональном

Читать
закрыть

Как прошли переговоры России и США в Кремле?

Закрытая часть переговоров заняла почти пять часов

Москва может согласиться с некоторыми позициями американского плана

Читать
закрыть

Введут ли в России штрафы за кибербуллинг?

В Госдуме предложили ввести штрафы размером до 500 тысяч рублей за буллинг и кибербуллинг

Эксперты уверены: масштабы травли в школах достигли уровня, который можно назвать социальным бедствием

Читать
закрыть

Какой будет зима в Москве в 2025–2026 году?

Первый месяц зимы в столице окажется теплым

Бесснежной зимы, как в прошлом году, не будет

Читать
закрыть

Москвичи смогут увидеть "холодную" Луну 5 декабря

В этот момент к Земле будет обращена вся освещенная Солнцем сторона лунного диска

Эксперты отмечают: полнолуние– это пик энергии месяца

Читать
закрыть

Разрешат ли тратить маткапитал на путешествия по России?

В Госдуме положительно оценивают инициативу

Однако эксперты уверены: разрешение тратить средства на повседневные покупки исказит суть поддержки

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика