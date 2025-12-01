Форма поиска по сайту

01 декабря, 11:28

Общество

Сергунина сообщила об открытии зимних арт-павильонов "Сделано в Москве"

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

В столице заработали арт-павильоны проекта "Сделано в Москве". Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Она отметила, что павильоны с товарами столичных производителей появились в городе уже в третий раз. В этом году тема – "Фабрика подарков".

"В течение зимы свою продукцию на 10 площадках представят больше 700 московских брендов. Посетители могут найти здесь одежду, косметику, детские и новогодние игрушки, товары для дома, сладости и многое другое", – сказала Сергунина.

Павильоны заметны, поэтому их легко узнать. Например, на Арбате они выглядят как большой мандарин и самовар. В первом продаются не только эти фрукты, но и сувениры, а также наборы для творчества. В "Самоваре" можно приобрести продукцию проекта "Московское чаепитие" и туристического бренда "Москва", книги о столице, сувениры от музеев и театров города.

В "Холодильнике" на Тверском бульваре можно приобрести съедобные подарки, мороженое, напитки. А на Новом Арбате предлагаются пряники, шоколад, конфеты, полезные сладости.

Павильон в виде елочного шара разместили на улице Рождественке. Там представлены товары для детей, в том числе игрушки, наборы для творчества, книги, одежда. Такую продукцию можно найти и в "Воздушном шаре" на Трубной площади.

Локация на Кузнецком Мосту выглядит как прозрачная коробка с коньками – там свои товары продемонстрируют представители модной индустрии. А в новогоднем "Поезде" у Парка Горького представлена косметика, в том числе уходовая и декоративная. Также там есть декор для дома и теплые аксессуары – шапки и перчатки.

Площадка в парке искусств "Музеон" создавалась совместно с проектом "Молодежь Москвы". Там более 120 производителей одежды, сувениров и книг презентуют свою продукцию. Кроме того, будет представлена насыщенная программа, которая включает в себя лекции, мастер-классы и танцевальные вечера.

Основным стал маркет на Болотной площади, который выглядит как настоящая "Фабрика подарков". Там можно увидеть сказочный конвейер с представленной продукцией, который ведет к станциям упаковки. Дети оттуда смогут отправить письмо Деду Морозу. Будут проходить и мастер-классы по изготовлению ароматических свечей, расписыванию пряников и елочных украшений.

Рядом открыт бесплатный каток, его площадь составляет примерно 2,5 тысячи квадратных метров. Чтобы зарегистрироваться на сеанс, необходимо зайти на сайт "Сделано в Москве".

В столице стартовал традиционный проект "Зима в Москве", который продлится до 28 февраля 2026 года. Более тысячи мероприятий пройдут на 400 площадках города. Для гостей и жителей столицы приготовили мастер-классы, благотворительные акции, кинопоказы, театральные постановки, экскурсии и дегустации.

Проект объединит людей разного возраста и с разными увлечениями. Прежде всего, он подарит новые эмоции – город будет украшен инсталляциями и арт-объектами. Кроме того, горожан порадуют свыше 10 тысяч вечнозеленых растений. Гости вместе со своими семьями смогут посетить концерты, фестивали, катки, а также сделать много красивых фотографий.

