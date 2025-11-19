Сергунина: 26 катков откроется этой зимой на площадках "Московских сезонов"

Фото: пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"

26 катков откроются зимой на площадках "Московских сезонов". Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

Ледовые площадки расположены не только в центре Москвы, но и в нескольких округах города, в том числе в районах Кузьминки, Теплый Стан, Марьино, Коптево и Вешняки. Катки будут открыты в будние дни с 11:00 до 22:00, а в выходные – с 10:00 до 22:00. Посетителей попросили заранее зарегистрироваться на сеанс в сервисе "Мосбилет".

Вход для посетителей, которые взяли свои коньки и экипировку, будет бесплатным на 25 пространствах. Однако на каток в музее-заповеднике "Коломенское" нужно купить билет. Помимо этого, на всех ледовых площадках организованы камеры хранения, зоны отдыха, пункты заточки и аренды снаряжения.

В пунктах аренды экипировки посетителям предложат как детские, так и взрослые коньки (от 27-го до 47-го размера). Кроме того, дети в возрасте от 3 лет смогут воспользоваться поддерживающими стойками в виде пингвинов. Самостоятельно кататься на аренах несовершеннолетние в возрасте от 10 до 14 лет смогут только с письменного согласия родителей.

Всем желающим также предложили посмотреть на театрализованные представления, которые пройдут на 10 катках. Фигуристы продемонстрируют выступления по мотивам русских сказок.

25 ноября на ВДНХ откроется каток, площадь которого превысит 20 тысяч квадратных метров. Данная ледовая площадка является одной из крупнейших в столице. В прошлом году ее посетили полмиллиона граждан.

В этом году, как и в прошлом, дорожки катка будут находиться вдоль Главной аллеи, а также вокруг фонтанов "Дружба народов" и "Каменный цветок". Ледовая площадка сможет одновременно принять примерно 5 тысяч человек. Она будет открыта со вторника по пятницу с 11:00 до 23:00, а в выходные и праздничные дни – с 10:00 до 23:00.

