Каток откроется на новой набережной в "Коломенском"

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

В Москве завершаются работы по обустройству катка в музее-заповеднике "Коломенское", сообщила пресс-служба столичного комплекса горхозяйства.

Это будет первый и один из самых длинных линейных катков, который зальют вдоль набережной Москвы-реки, отметил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. По его словам, каток появится на участке между Голосовым оврагом и южной частью набережной. Его протяженность составит 1,7 километра, а площадь – почти 13,5 тысячи квадратных метров.

При благоустройстве набережной специалисты заложили инженерные коммуникации и поставили 10 холодильных установок для работы нового объекта. В настоящее время подготовлено основание для устройства катка. Когда поверхность промерзнет, рабочие зальют воду. Лед будет намораживаться слоями.

Над ледовым покрытием монтируют "звездное небо" – гирлянду из более 14 миллионов лампочек. Для этого установят порядка 400 шестиметровых опор.

В борту катка устанавливают светильники для подсветки льда. Единовременно на катке смогут кататься более 2,5 тысячи человек. Для прохода организуют 12 турникетных групп.

Ранее сообщалось, что каток на ВДНХ откроется 25 ноября. Его площадь превысит 20 тысяч "квадратов". Дорожки катка будут расположены вдоль Главной аллеи и вокруг фонтанов "Дружба народов" и "Каменный цветок". Для гостей также откроют пункты проката снаряжения и заточки коньков.