ГУМ-Каток на Красной площади начнет работать 1 декабря

Фото: Москва 24/Максим Денисов

На Красной площади Москвы 1 декабря откроется ГУМ-Каток. Он будет работать до 1 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на его пресс-службу.

"В самом сердце столицы открывается 20-й сезон ГУМ-Катка на Красной площади – одного из главных символов зимней Москвы", – говорится в сообщении.

ГУМ-Каток будет работать для всех гостей ежедневно с 09:00 до 23:30. Заключительный сеанс будет начинаться в 22:30. При этом первые четыре утренних сеанса в будние дни будут бесплатными.

Каждый сезон каток преображается в духе одного из традиционных народных промыслов России. В этом году вдохновением стала дымковская игрушка – глиняный сувенир родом из Вятки. Его легко узнать по расписанному белому фону.

Как сообщалось ранее, Москву уже начали оформлять к новогоднему периоду 2025–2026 годов. Специалисты используют многофункциональные конструкции прошлых лет, которые были видоизменены в соответствии с датой и символикой праздника.

Ожидается, что на улицах, в парках и скверах будут установлены большие световые цифры "2026". Самый большой новогодний шар специалисты разместят на Поклонной горе.