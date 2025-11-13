13 ноября, 12:15Город
ГУМ-Каток на Красной площади начнет работать 1 декабря
Фото: Москва 24/Максим Денисов
На Красной площади Москвы 1 декабря откроется ГУМ-Каток. Он будет работать до 1 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на его пресс-службу.
"В самом сердце столицы открывается 20-й сезон ГУМ-Катка на Красной площади – одного из главных символов зимней Москвы", – говорится в сообщении.
ГУМ-Каток будет работать для всех гостей ежедневно с 09:00 до 23:30. Заключительный сеанс будет начинаться в 22:30. При этом первые четыре утренних сеанса в будние дни будут бесплатными.
Каждый сезон каток преображается в духе одного из традиционных народных промыслов России. В этом году вдохновением стала дымковская игрушка – глиняный сувенир родом из Вятки. Его легко узнать по расписанному белому фону.
Как сообщалось ранее, Москву уже начали оформлять к новогоднему периоду 2025–2026 годов. Специалисты используют многофункциональные конструкции прошлых лет, которые были видоизменены в соответствии с датой и символикой праздника.
Ожидается, что на улицах, в парках и скверах будут установлены большие световые цифры "2026". Самый большой новогодний шар специалисты разместят на Поклонной горе.
Москву начали украшать к новогодним праздникам