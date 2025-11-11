Антиквар Буркова: ценными новогодними игрушками считаются выпущенные в 1936–1970 годах

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Историческую культурную ценность, влияющую на стоимость, имеют новогодние елочные игрушки, выпущенные в СССР в период с 1936 по 1970 год. Об этом в беседе с Москвой 24 заявила потомственный антиквар, коллекционер, искусствовед Екатерина Буркова.

"На тот момент игрушки были стеклянные, выдувались мастерами и вручную расписывались. Игрушки, выпущенные в тот период, представлены в каталоге коллекционных елочных игрушек, где перечислены все коллекции с указанием примерных цен", – подчеркнула Буркова.

При этом она скептически относится к советским елочным игрушкам, которые продаются на разных платформах за несколько миллионов рублей. По ее словам, в действительности новогодние игрушки времен СССР в хорошем состоянии могут стоить от 3 до 5 тысяч рублей за штуку.





потомственный антиквар, коллекционер, икусствовед Екатерина Буркова Однако, безусловно, выпускались и редкие наборы, как, например, "Чиполлино". И если игрушка главного героя в хорошей сохранности стоит 5–7 тысяч рублей, то более редкие экземпляры из данной коллекции, например "Генерал-мышь", уже доходят по стоимости и до 50 тысяч. Но все равно, конечно, о миллионах, даже при продаже редкой коллекции игрушек, речи идти не может.

Она обратила внимание на очень редкий набор "Дюймовочка", который не поступал в массовую продажу. Он создавался вручную, и стоимость таких игрушек и наборов может доходить до сотен тысяч рублей.

"Также во времена СССР елочные игрушки выпускались приуроченные к какому-то знаменательному событию. В 1939 году к сельскохозяйственной выставке был выпущен набор игрушек из различных животных, посвященный этому мероприятию. Если удастся найти такой набор, то действительно его цена может достигать и 500–600 тысяч рублей", – сказала Буркова.

По ее словам, стоит понимать, что уже после 1970-х годов игрушки создавали на технологическом оборудовании – стекло перестали выдувать мастерами, поэтому оно стало толще. Кроме того, рисунок стал более грубым и плотным. В любом случае узнать примерную цену лота можно при помощи каталогов коллекционных елочных игрушек.

"При этом Новый год всегда был и остается одним из самых популярных праздников как в Советском Союзе, так и в России, поэтому найти редкую елочную игрушку можно даже в домашней коллекции", – заключила антиквар.

