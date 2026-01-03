Fox News: Белый дом подтвердил информацию об ударах США по Венесуэле

Фото: ТАСС/AP/Matias Delacroix

Белый дом подтвердил информацию об ударах США по Венесуэле, передает телеканал Fox News.

Отмечается, что американские удары наносятся в рамках военной операции. Авиавласти США запретили коммерческие полеты в воздушном пространстве Венесуэлы.

Как сообщает газета The Wall Street Journal, взрывы раздались в двух основных аэропортах республики. Сначала атаке подвергся аэропорт имени Симона Боливара недалеко от столицы страны Каракаса, затем взрывы прозвучали у аэропорта Ла-Карлота.

Телеканал NBC News также сообщил о девяти военных вертолетах, пролетающих над Каракасом.

Семь взрывов прогремели в столице Венесуэлы Каракасе в субботу, 3 января. До этого над городом пролетели самолеты. После взрывов была обесточена южная часть города, где поблизости находится крупная военная база.

В связи с этим президент Венесуэлы Николас Мадуро отдал приказ о немедленном развертывании комплексной обороны, а также о мобилизации национальных сил для противодействия агрессии. Было поручено развернуть Командование по всеобъемлющей обороне нации и управления органов всеобъемлющей обороны на всей территории Венесуэлы.

Глава МИД страны Иван Хиль Пинто заявил, что Венесуэлу атаковали США, причем атаке подверглись как военные, так и гражданские объекты. По его словам, целью американской атаки является захват стратегических ресурсов республики, включая нефть и полезные ископаемые. Коме того, это попытка подорвать политическую независимость нации.

