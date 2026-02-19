Осужденные за мошенничество с жильем Долиной добиваются отмены приговора

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Защита четверых фигурантов дела о мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной настаивает на отмене обвинительного приговора. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой адвоката одного из осужденных.

Для организации дополнительного расследования защита просит вернуть материалы в прокуратуру. Жалобы на решение суда подали все осужденные и их адвокаты. Рассмотрение апелляций состоится в Мособлсуде 19 февраля.

По мнению адвокатов, в приговоре допущена юридическая ошибка: сумма ущерба от продажи квартиры артистки вменена фигурантам дважды. Защита одного из обвиняемых – Дмитрия Основы – настаивает, что его банковская карта, оформленная на "дропа", использовалась для легальной работы с криптобиржей, а не для вывода средств. Адвокат Асим Алиев отметил, что сам Основа настаивал на сотрудничестве со следствием и изобличении организаторов.

Кроме того, защита указывает, что сама Долина в суде не опознала подсудимого. Адвокаты также заявляют, что следствие не установило полную цепочку движения средств, хотя имело возможность допросить представителей криптобирж, через которые, по версии дела, выводились деньги певицы.

В августе 2024 года Долина стала жертвой мошенников. Под их воздействием певица реализовала свою квартиру, а все вырученные средства вместе с другими сбережениями перевела на так называемый "безопасный счет".

Расследование уголовного дела, возбужденного по факту мошенничества, завершилось в июле 2025 года. По решению суда Основа получил 4 года колонии, а Артур Каменецкий, Дмитрий Леонтьев и Анжела Цырульникова – по 7 лет лишения свободы. Кроме того, Цырульникову обязали выплатить штраф в размере 1 миллиона рублей, тогда как остальные фигуранты – по 900 тысяч рублей.