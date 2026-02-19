Силы ПВО ликвидировали 113 украинских БПЛА над регионами РФ за ночь

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные силы ПВО перехватили и сбили 113 украинских БПЛА над регионами России в ночь на четверг, 19 февраля. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По информации ведомства, наибольшее количество дронов – 50 – было уничтожено в небе над Брянской областью, 35 – над Смоленской областью, 12 – над Тверской областью, 10 – над Новгородской областью, 4 – над Ленинградской областью и еще 2 – в небе над Калужской областью.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате атаки украинских дронов на регион пострадали два человека. Мужчины были госпитализированы.

Также были повреждены пять частных домов, два автомобиля, полностью сгорела баня. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

Кроме того, резервуар нефтебазы в Псковской области загорелся в результате атаки БПЛА. По данным главы региона Михаила Ведерникова, никто из людей не пострадал. Экстренные службы также работают на месте ЧП.