Зрители доверили Газманову, Лещенко и Расторгуеву исполнить песни из советского кино

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Российские телезрители рассказали, что песни "С чего начинается Родина" и "Минуты тишины" мог бы исполнить Николай Расторгуев, "Песню долга и отваги" и "Первым делом самолеты" – Олег Газманов, а композицию "А я иду, шагаю по Москве" – Сергей Лазарев. Это следует из опроса телеканала "Патриот", с результатами которого ознакомилась Москва 24.

Опрос проводился в соцсетях СМИ. В нем приняли участие 3 192 человека. Для исследования редакция сформировала шорт-лист из 20 композиций, а перечень артистов создала на основе результатов исследования чартов крупнейших радиостанций.

В него, помимо Расторгуева, Газманова и Лазарева, вошли Леонид Агутин, Ирина Аллегрова, Алсу, Николай Басков, Дима Билан, Елена Ваенга, Баста, Валерия, Полина Гагарина, Ваня Дмитриенко, Надежда Кадышева, Филипп Киркоров, Клава Кока, Мари Краймбрери, Татьяна Куртукова, Григорий Лепс, Лев Лещенко, Ани Лорак, МакSим, Лолита Милявская, Стас Михайлов, Пелагея, Сергей Трофимов, Люся Чеботина, Anna Asti и Shaman.

Участникам предложили определить, кто из артистов мог бы исполнить песни из фильмов.

Больше всего – по четыре песни – респонденты хотели бы услышать в исполнении народного артиста России Олега Газманова и солиста группы "Любэ" Николая Расторгуева. Зрители считают, что первый мог бы спеть "Песню долга и отваги" из многосерийного фильма "Рожденная революцией". Ее создал дуэт Александры Пахмутовой и Николая Добронравова, а исполнил ее в ленте Владимир Трошин. Кроме того, Газманову доверили бы спеть композицию "Первым делом самолеты" из фильма "Небесный тихоход", песню "Бомбардировщики" из серийного фильма "Место встречи изменить нельзя" и "Песенку трех друзей" из многосерийного фильма Светланы Дружининой "Гардемарины, вперед!".

Расторгуев же мог бы исполнить "Песню о корабле" из фильма Никиты Михалкова "Свой среди чужих, чужой среди своих", которая была написана Эдуардом Артемьевым на стихи Натальи Кончаловской, композицию Вениамина Баснера на стихи Михаила Матусовского "С чего начинается Родина" из фильма "Щит и меч", песню "Минуты тишины" из фильма "Батальоны просят огня" и произведение "Есть только миг" из ленты "Земля Санникова".

Три песни участники опроса хотели бы услышать в исполнении заслуженной артистки России Пелагеи. Ими стали "Весенний марш" из комедии "Весна", "Белым снегом" из фильма Юрия Егорова "Простая история" и "Каким ты был, таким ты и остался" из фильма "Кубанские казаки".

Заслуженному артисту РСФСР Льву Лещенко зрители предложили исполнить "Песню о далекой Родине" из многосерийного фильма Татьяны Лиозновой "Семнадцать мгновений весны". Музыка для нее была написана Микаэлем Таривердиевым. Кроме того, россияне пожелали услышать от Лещенко "Песню о Родине" из фильма Григория Александрова "Цирк" и композицию "Родина суровая и милая" из ленты "Вечный зов".

По мнению зрителей, народный артист России Григорий Лепс мог бы исполнить песни "Все, что было" из многосерийного фильма Сергея Урсуляка "Ликвидация", "Прощание с горами" и "Скалолазка" из фильма Бориса Дурова и Станислава Говорухина "Вертикаль".

Согласно результатам опроса, Сергей Лазарев мог бы спеть композицию "А я иду, шагаю по Москве" из фильма Георгия Данелии "Я шагаю по Москве". Музыку написал Андрей Петров, а стихи – Геннадий Шпаликов.

Вместе с тем народному артисту России Николаю Баскову респонденты предложили исполнить "Марш энтузиастов" из фильма Григория Александрова "Светлый путь". В картине ее спела актриса Любовь Орлова.

Участники опроса подчеркнули, что хотели бы слышать от народной артистки России Надежды Кадышевой композицию "А река течет" из фильма "Родные". Она была записана в сольном исполнении Расторгуева и совместно с актером Сергеем Буруновым.

При этом Клава Кока, Мари Краймбрери, Дима Билан, Anna Asti, Люся Чеботина, Татьяна Куртукова и Shaman не набрали достаточного числа голосов.

Ранее Газманов поделился своими музыкальными предпочтениями, отметив особое отношение к старинным русским народным песням, написанным в мажорных тональностях. Артист обратил внимание, что такое звучание было характерно не только для протяжных лирических песен, но и для частушек, и для многих бытовых песен, исполнявшихся за столом.

