Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 февраля, 09:51

Технологии

Песков заявил об отсутствии трудностей с ведением канала Кремля в Telegram

Фото: kremlin.ru

Кремль не испытывает проблем с ведением официального канала в Telegram, несмотря на замедление мессенджера, сообщил телеграм-каналу "Юнашев Live" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Также он указал, что у Кремля есть канал как в Telegram, так и в MAX.

Отвечая на вопрос об использовании VPN-сервисов, Песков не дал прямого ответа. Однако пояснил, что многие соотечественники находятся за границей, а зарубежная аудитория интересуется повесткой президента, и в интересах Кремля доносить до них информацию.

Роскомнадзор продолжает ограничивать работу Telegram в России в связи с несоблюдением российского законодательства со стороны мессенджера и отказ от устранения нарушений. В Минцифры сообщали, что администрация платформы оставила без ответа около 150 тысяч запросов на удаление противоправного контента.

Вместе с тем в Госдуме призывали изучить целесообразность действий Роскомнадзора. В нижней палате парламента указывали, что надежда на снятие ограничений с мессенджера сохраняется. Это произойдет, если мессенджер начнет исполнять российские законы.

Читайте также


властьтехнологии

Главное

Как желание побыть наедине с собой влияет на отношения в паре?

Ситуации, когда пары могут проводить время вместе 24/7, являются скорее редкостью

Усталость от партнера и желание побыть одному – не признак того, что его разлюбили, а "психологическая гигиена"

Читать
закрыть

Как переговоры в Женеве изменят ход конфликта на Украине?

Эксперты уверены: стороны договорились о следующем раунде, значит, процесс идет позитивно

Предположительно, наибольшие достижения были достигнуты на военно-техническом треке

Читать
закрыть

Побьет ли циклон "Валли" рекорд по осадкам в Москве?

За три часа снегопада сугробы в столице прибавили 6–7 сантиметров

Высота снежного покрова приблизится к экстремальным значениям, но вряд ли их превзойдет

Читать
закрыть

Нужен ли в России реестр инвестблогеров?

В интернете распространяется много неквалифицированных советов

Эксперты уверены: огромный спектр рекомендаций может привести к серьезным последствиям

Читать
закрыть

Законно ли забирать у партнера подарки после расставания?

Требовать назад имущество, которое человек передал добровольно, невозможно

В подобной ситуации можно обратиться со встречным иском и потребовать моральную компенсацию

Читать
закрыть

Что известно о возможной блокировке Telegram в РФ с 1 апреля?

Эксперты допускают разные сценарии – от снятия ограничений до тотального запрета

Многие считают сообщения о блокировке информационным вбросом

Читать
закрыть

Сочетания с какими продуктами сделают пельмени полезным блюдом?

Готовить блюдо стоит в домашних условиях, контролируя его состав

Желательно, чтобы в пельменях не было соевого белка

Читать
закрыть

Нужно ли регулировать деятельность блогов о здоровье?

Любые врачебные советы должны находиться под контролем государства

Приносить реальную пользу могут блогеры, которые рассказывают о правах пациентов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика