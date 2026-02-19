Песков заявил об отсутствии трудностей с ведением канала Кремля в Telegram

Фото: kremlin.ru

Кремль не испытывает проблем с ведением официального канала в Telegram, несмотря на замедление мессенджера, сообщил телеграм-каналу "Юнашев Live" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Также он указал, что у Кремля есть канал как в Telegram, так и в MAX.

Отвечая на вопрос об использовании VPN-сервисов, Песков не дал прямого ответа. Однако пояснил, что многие соотечественники находятся за границей, а зарубежная аудитория интересуется повесткой президента, и в интересах Кремля доносить до них информацию.

Роскомнадзор продолжает ограничивать работу Telegram в России в связи с несоблюдением российского законодательства со стороны мессенджера и отказ от устранения нарушений. В Минцифры сообщали, что администрация платформы оставила без ответа около 150 тысяч запросов на удаление противоправного контента.

Вместе с тем в Госдуме призывали изучить целесообразность действий Роскомнадзора. В нижней палате парламента указывали, что надежда на снятие ограничений с мессенджера сохраняется. Это произойдет, если мессенджер начнет исполнять российские законы.