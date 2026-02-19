Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 февраля, 11:13

Политика

Захарова иронично высказалась о стремлении властей США получить доступ к ранчо Эпштейна

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила оперативность американских властей при изъятии российской дипсобственности с их неспособностью получить доступ к ранчо финансиста Джеффри Эпштейна, сообщает сайт "Комсомольской правды", ссылаясь на телеграм-канал дипломата.

Она обратила внимание на обсуждение в США попыток конгрессменов попасть на территорию ранчо, где финансист и его окружение совершали преступления.

Захарова напомнила, что в 2016 году администрация экс-президента США Барака Обамы моментально конфисковала дипломатическую недвижимость России. При этом в 2012 году российским омбудсменам не дали попасть в детский дом "Рэнч фор кидс" в Монтане, где сталкивались с проблемами усыновленные американцами дети из России.

"Когда надо отобрать и проникнуть американским органам, нужны буквально одни сутки, а когда не надо – дальше забора не пустят. Делайте ваши ставки, господа: получат конгрессмены доступ к ранчо Эпштейна или это другое?" – спросила дипломат.

Ранее сообщалось, что Эпштейн намеревался повесить на своем ранчо полотно "Избиение младенцев". Информация об этом содержится в письме одной из помощниц Эпштейна некоему Ричу Барнетту. Оно датировано 2011 годом.

Эпштейн был арестован в 2019 году. Он обвинялся в торговле людьми для их последующей сексуальной эксплуатации. Позднее стало известно о его гибели в тюрьме. Утверждалось, что он покончил жизнь самоубийством.

В январе текущего года американский Минюст опубликовал более 3 миллионов новых страниц документов по делу Эпштейна. Обнародованные данные включают около 2 тысяч видео и примерно 180 тысяч изображений. В материалах в том числе упоминались российские политики.

Новости мира: Минюст США опубликовал материалы по делу Джеффри Эпштейна

Читайте также


политика

Главное

Как желание побыть наедине с собой влияет на отношения в паре?

Ситуации, когда пары могут проводить время вместе 24/7, являются скорее редкостью

Усталость от партнера и желание побыть одному – не признак того, что его разлюбили, а "психологическая гигиена"

Читать
закрыть

Как переговоры в Женеве изменят ход конфликта на Украине?

Эксперты уверены: стороны договорились о следующем раунде, значит, процесс идет позитивно

Предположительно, наибольшие достижения были достигнуты на военно-техническом треке

Читать
закрыть

Побьет ли циклон "Валли" рекорд по осадкам в Москве?

За три часа снегопада сугробы в столице прибавили 6–7 сантиметров

Высота снежного покрова приблизится к экстремальным значениям, но вряд ли их превзойдет

Читать
закрыть

Нужен ли в России реестр инвестблогеров?

В интернете распространяется много неквалифицированных советов

Эксперты уверены: огромный спектр рекомендаций может привести к серьезным последствиям

Читать
закрыть

Законно ли забирать у партнера подарки после расставания?

Требовать назад имущество, которое человек передал добровольно, невозможно

В подобной ситуации можно обратиться со встречным иском и потребовать моральную компенсацию

Читать
закрыть

Что известно о возможной блокировке Telegram в РФ с 1 апреля?

Эксперты допускают разные сценарии – от снятия ограничений до тотального запрета

Многие считают сообщения о блокировке информационным вбросом

Читать
закрыть

Сочетания с какими продуктами сделают пельмени полезным блюдом?

Готовить блюдо стоит в домашних условиях, контролируя его состав

Желательно, чтобы в пельменях не было соевого белка

Читать
закрыть

Нужно ли регулировать деятельность блогов о здоровье?

Любые врачебные советы должны находиться под контролем государства

Приносить реальную пользу могут блогеры, которые рассказывают о правах пациентов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика