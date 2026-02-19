Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила оперативность американских властей при изъятии российской дипсобственности с их неспособностью получить доступ к ранчо финансиста Джеффри Эпштейна, сообщает сайт "Комсомольской правды", ссылаясь на телеграм-канал дипломата.

Она обратила внимание на обсуждение в США попыток конгрессменов попасть на территорию ранчо, где финансист и его окружение совершали преступления.

Захарова напомнила, что в 2016 году администрация экс-президента США Барака Обамы моментально конфисковала дипломатическую недвижимость России. При этом в 2012 году российским омбудсменам не дали попасть в детский дом "Рэнч фор кидс" в Монтане, где сталкивались с проблемами усыновленные американцами дети из России.

"Когда надо отобрать и проникнуть американским органам, нужны буквально одни сутки, а когда не надо – дальше забора не пустят. Делайте ваши ставки, господа: получат конгрессмены доступ к ранчо Эпштейна или это другое?" – спросила дипломат.

Ранее сообщалось, что Эпштейн намеревался повесить на своем ранчо полотно "Избиение младенцев". Информация об этом содержится в письме одной из помощниц Эпштейна некоему Ричу Барнетту. Оно датировано 2011 годом.

Эпштейн был арестован в 2019 году. Он обвинялся в торговле людьми для их последующей сексуальной эксплуатации. Позднее стало известно о его гибели в тюрьме. Утверждалось, что он покончил жизнь самоубийством.

В январе текущего года американский Минюст опубликовал более 3 миллионов новых страниц документов по делу Эпштейна. Обнародованные данные включают около 2 тысяч видео и примерно 180 тысяч изображений. В материалах в том числе упоминались российские политики.