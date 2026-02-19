Ученик рассказал, что напавший на школу в Пермском крае уже приносил нож на уроки

Фото: телеграм-канал Baza

Школьник, напавший с ножом на школу № 1 города Александровска Пермского края, за день до ЧП уже приходил на уроки с холодным оружием. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на неназванного ученика образовательного учреждения.

"Подросток попытался совершить нападение еще вчера (18 февраля. – Прим. ред.), но учителя увидели у него нож и отобрали. И вот сегодня (19 февраля. – Прим. ред.) он снова пришел с ним в школу", – рассказал очевидец.

В момент нападения собеседник СМИ находился с другом в классе, затем школьникам сказали забаррикадироваться и ждать указаний от учителя. Спустя время всех учеников отпустили домой.

Школьник отметил, что нападавший часто ругался с одноклассниками, всех задирал и дрался. Друзей у него не было, а семья считается неблагополучной, отец с ним не живет.

"С мальчиком, на которого напал, он плохо ладил", – добавил ученик.

ЧП произошло в четверг, 19 февраля. Семиклассник с ножом напал на своего сверстника.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство, халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По версии следствия, причиной инцидента стал конфликт.

После ЧП занятия во всех школах Александровска были приостановлены до 24 февраля. Пострадавшего школьника эвакуировали в Березники, где медики стабилизировали его состояние. После проведения операции его планируется транспортировать в Пермь.

