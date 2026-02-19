19 рейсов отменено в аэропортах Московского региона на фоне снегопада

Фото: Москва 24/Никита Симонов

19 рейсов отменено на прилет и вылет в аэропортах Московского региона на фоне снегопада и сильного ветра. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса России.

"На запасные аэродромы ушли 6 рейсов. Отменено на прилет и вылет 19 рейсов, включая 6 рейсов иностранных авиакомпаний", – уточнили в ведомстве.

Вместе с тем по состоянию на 10:00 авиагавани Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский обслужили 54 рейса на вылет и 46 на прилет. Всего с начала суток аэропорты обслужили 320 рейсов: 160 – на вылет, 160 – на прилет.

Более чем на 2 часа были задержаны 14 рейсов, также есть корректировки расписания на вылет из-за ограничений по ветровой составляющей. Отслеживать актуальную информацию о рейсах пассажиры могут с помощью онлайн-табло аэропортов или чат-ботов.

В министерстве напомнили, что в случае задержек рейсов авиакомпании должны оказывать гражданам услуги в рамках федеральных авиационных правил. Они регламентируют в том числе предоставление напитков и питания, организацию размещения граждан в гостинице.



"Работа воздушного транспорта в Московском регионе остается в фокусе приоритетного внимания специалистов Минтранса России и Росавиации. Круглосуточное дежурство в аэропортах несут инспекторы Ространснадзора", – добавили в Минтрансе.

Снежный циклон "Валли" пришел в столицу 19 февраля. По прогнозам синоптиков, до утра следующего дня выпадет более 50% месячной нормы осадков.

Городские службы уже начали ликвидировать последствия снегопада. Ранним утром специалисты провели сплошную механизированную уборку проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. По мере выпадения снега циклы уборки будут повторяться.

В связи с непогодой была приостановлена работа канатной дороги "Воздушный трамвай" на ВДНХ. Она будет возобновлена после улучшения погодных условий.