Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 февраля, 10:46

Транспорт

19 рейсов отменено в аэропортах Московского региона на фоне снегопада

Фото: Москва 24/Никита Симонов

19 рейсов отменено на прилет и вылет в аэропортах Московского региона на фоне снегопада и сильного ветра. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса России.

"На запасные аэродромы ушли 6 рейсов. Отменено на прилет и вылет 19 рейсов, включая 6 рейсов иностранных авиакомпаний", – уточнили в ведомстве.

Вместе с тем по состоянию на 10:00 авиагавани Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский обслужили 54 рейса на вылет и 46 на прилет. Всего с начала суток аэропорты обслужили 320 рейсов: 160 – на вылет, 160 – на прилет.

Более чем на 2 часа были задержаны 14 рейсов, также есть корректировки расписания на вылет из-за ограничений по ветровой составляющей. Отслеживать актуальную информацию о рейсах пассажиры могут с помощью онлайн-табло аэропортов или чат-ботов.

В министерстве напомнили, что в случае задержек рейсов авиакомпании должны оказывать гражданам услуги в рамках федеральных авиационных правил. Они регламентируют в том числе предоставление напитков и питания, организацию размещения граждан в гостинице.
 
"Работа воздушного транспорта в Московском регионе остается в фокусе приоритетного внимания специалистов Минтранса России и Росавиации. Круглосуточное дежурство в аэропортах несут инспекторы Ространснадзора", – добавили в Минтрансе.

Снежный циклон "Валли" пришел в столицу 19 февраля. По прогнозам синоптиков, до утра следующего дня выпадет более 50% месячной нормы осадков.

Городские службы уже начали ликвидировать последствия снегопада. Ранним утром специалисты провели сплошную механизированную уборку проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. По мере выпадения снега циклы уборки будут повторяться.

В связи с непогодой была приостановлена работа канатной дороги "Воздушный трамвай" на ВДНХ. Она будет возобновлена после улучшения погодных условий.

Сильный снегопад обрушился на Москву

Читайте также


транспортпогодагород

Главное

Как желание побыть наедине с собой влияет на отношения в паре?

Ситуации, когда пары могут проводить время вместе 24/7, являются скорее редкостью

Усталость от партнера и желание побыть одному – не признак того, что его разлюбили, а "психологическая гигиена"

Читать
закрыть

Как переговоры в Женеве изменят ход конфликта на Украине?

Эксперты уверены: стороны договорились о следующем раунде, значит, процесс идет позитивно

Предположительно, наибольшие достижения были достигнуты на военно-техническом треке

Читать
закрыть

Побьет ли циклон "Валли" рекорд по осадкам в Москве?

За три часа снегопада сугробы в столице прибавили 6–7 сантиметров

Высота снежного покрова приблизится к экстремальным значениям, но вряд ли их превзойдет

Читать
закрыть

Нужен ли в России реестр инвестблогеров?

В интернете распространяется много неквалифицированных советов

Эксперты уверены: огромный спектр рекомендаций может привести к серьезным последствиям

Читать
закрыть

Законно ли забирать у партнера подарки после расставания?

Требовать назад имущество, которое человек передал добровольно, невозможно

В подобной ситуации можно обратиться со встречным иском и потребовать моральную компенсацию

Читать
закрыть

Что известно о возможной блокировке Telegram в РФ с 1 апреля?

Эксперты допускают разные сценарии – от снятия ограничений до тотального запрета

Многие считают сообщения о блокировке информационным вбросом

Читать
закрыть

Сочетания с какими продуктами сделают пельмени полезным блюдом?

Готовить блюдо стоит в домашних условиях, контролируя его состав

Желательно, чтобы в пельменях не было соевого белка

Читать
закрыть

Нужно ли регулировать деятельность блогов о здоровье?

Любые врачебные советы должны находиться под контролем государства

Приносить реальную пользу могут блогеры, которые рассказывают о правах пациентов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика