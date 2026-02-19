Москвичей призвали уступать дорогу снегоуборочной технике

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Столичный Дептранс в телеграм-канале призвал москвичей уступать дорогу снегоуборочной технике и не препятствовать ее работе во время снегопада.

Важно не оставлять машины вдоль дорог, так как это может помешать уборке проезжей части.

Также автомобилистов предупредили, что время в дороге может занять в 2–3 раза больше времени. Средняя скорость движения в городе составляет 24 километра в час.

Снежный циклон "Валли" обрушился на Москву 19 февраля. Городские службы уже приступили к ликвидации последствий сильного снегопада. Рано утром специалисты провели сплошную механизированную уборку проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. По мере выпадения осадков циклы уборки будут повторяться.

Также москвичей предупредили о возможных локальных задержках наземного транспорта. Из-за непогоды некоторые маршруты могут быть оперативно скорректированы.

В свою очередь, Сергей Собянин поблагодарил сотрудников городских служб за работу в период сильных снегопадов. Мэр отметил, что только за 19 февраля может выпасть более 70% от месячной нормы, при этом снегопад продлится в течение дня, ночи и следующего дня.

