Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 февраля, 11:00

Транспорт

Москвичей призвали уступать дорогу снегоуборочной технике

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Столичный Дептранс в телеграм-канале призвал москвичей уступать дорогу снегоуборочной технике и не препятствовать ее работе во время снегопада.

Важно не оставлять машины вдоль дорог, так как это может помешать уборке проезжей части.

Также автомобилистов предупредили, что время в дороге может занять в 2–3 раза больше времени. Средняя скорость движения в городе составляет 24 километра в час.

Снежный циклон "Валли" обрушился на Москву 19 февраля. Городские службы уже приступили к ликвидации последствий сильного снегопада. Рано утром специалисты провели сплошную механизированную уборку проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. По мере выпадения осадков циклы уборки будут повторяться.

Также москвичей предупредили о возможных локальных задержках наземного транспорта. Из-за непогоды некоторые маршруты могут быть оперативно скорректированы.

В свою очередь, Сергей Собянин поблагодарил сотрудников городских служб за работу в период сильных снегопадов. Мэр отметил, что только за 19 февраля может выпасть более 70% от месячной нормы, при этом снегопад продлится в течение дня, ночи и следующего дня.

Сильный снегопад обрушился на Москву

Читайте также


транспортпогодагород

Главное

Как желание побыть наедине с собой влияет на отношения в паре?

Ситуации, когда пары могут проводить время вместе 24/7, являются скорее редкостью

Усталость от партнера и желание побыть одному – не признак того, что его разлюбили, а "психологическая гигиена"

Читать
закрыть

Как переговоры в Женеве изменят ход конфликта на Украине?

Эксперты уверены: стороны договорились о следующем раунде, значит, процесс идет позитивно

Предположительно, наибольшие достижения были достигнуты на военно-техническом треке

Читать
закрыть

Побьет ли циклон "Валли" рекорд по осадкам в Москве?

За три часа снегопада сугробы в столице прибавили 6–7 сантиметров

Высота снежного покрова приблизится к экстремальным значениям, но вряд ли их превзойдет

Читать
закрыть

Нужен ли в России реестр инвестблогеров?

В интернете распространяется много неквалифицированных советов

Эксперты уверены: огромный спектр рекомендаций может привести к серьезным последствиям

Читать
закрыть

Законно ли забирать у партнера подарки после расставания?

Требовать назад имущество, которое человек передал добровольно, невозможно

В подобной ситуации можно обратиться со встречным иском и потребовать моральную компенсацию

Читать
закрыть

Что известно о возможной блокировке Telegram в РФ с 1 апреля?

Эксперты допускают разные сценарии – от снятия ограничений до тотального запрета

Многие считают сообщения о блокировке информационным вбросом

Читать
закрыть

Сочетания с какими продуктами сделают пельмени полезным блюдом?

Готовить блюдо стоит в домашних условиях, контролируя его состав

Желательно, чтобы в пельменях не было соевого белка

Читать
закрыть

Нужно ли регулировать деятельность блогов о здоровье?

Любые врачебные советы должны находиться под контролем государства

Приносить реальную пользу могут блогеры, которые рассказывают о правах пациентов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика