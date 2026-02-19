Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 февраля, 11:19

Спорт

В Москве пройдут соревнования по теннису и фигурному катанию

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

28 февраля в Москве состоятся теннисный турнир и юношеские соревнования по фигурному катанию. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Организатором мероприятий стал столичный департамент спорта. Посетить их могут все желающие.

Открытый турнир по теннису "Зимний кубок Москвы – 2026" состоится в спортивном клубе "Мультиспорт". Проходит он с 1937 года. В программу войдут мужской и женский одиночный и парный разряды.

Турнир начнется в 11:00. Узнать больше о нем можно на портале "Московский спорт".

В этот же день в ледовом центре "Навка Арена" пройдет пятый тур юношеского командного турнира "Кубок московского спорта "Битва школ". У гостей появится возможность понаблюдать за состязаниями команд лучших столичных школ фигурного катания.

Всего турнир состоит из пяти этапов и финала. Найти дополнительную информацию также можно на сайте.

Вместе с тем на территории Московского дворца пионеров на Воробьевых горах 21 февраля пройдет масштабная игра в снежки. В матчах будут участвовать 20 команд по 10 человек каждая. Турнир пройдет в несколько раундов: команды сыграют по 2–3 матча, а в специальных поединках победители предыдущих игр поборются за главный приз.

Собянин: утвердили задачи по развитию физкультуры и спорта в Москве на 2026 год

Читайте также


спортгород

Главное

Как желание побыть наедине с собой влияет на отношения в паре?

Ситуации, когда пары могут проводить время вместе 24/7, являются скорее редкостью

Усталость от партнера и желание побыть одному – не признак того, что его разлюбили, а "психологическая гигиена"

Читать
закрыть

Как переговоры в Женеве изменят ход конфликта на Украине?

Эксперты уверены: стороны договорились о следующем раунде, значит, процесс идет позитивно

Предположительно, наибольшие достижения были достигнуты на военно-техническом треке

Читать
закрыть

Побьет ли циклон "Валли" рекорд по осадкам в Москве?

За три часа снегопада сугробы в столице прибавили 6–7 сантиметров

Высота снежного покрова приблизится к экстремальным значениям, но вряд ли их превзойдет

Читать
закрыть

Нужен ли в России реестр инвестблогеров?

В интернете распространяется много неквалифицированных советов

Эксперты уверены: огромный спектр рекомендаций может привести к серьезным последствиям

Читать
закрыть

Законно ли забирать у партнера подарки после расставания?

Требовать назад имущество, которое человек передал добровольно, невозможно

В подобной ситуации можно обратиться со встречным иском и потребовать моральную компенсацию

Читать
закрыть

Что известно о возможной блокировке Telegram в РФ с 1 апреля?

Эксперты допускают разные сценарии – от снятия ограничений до тотального запрета

Многие считают сообщения о блокировке информационным вбросом

Читать
закрыть

Сочетания с какими продуктами сделают пельмени полезным блюдом?

Готовить блюдо стоит в домашних условиях, контролируя его состав

Желательно, чтобы в пельменях не было соевого белка

Читать
закрыть

Нужно ли регулировать деятельность блогов о здоровье?

Любые врачебные советы должны находиться под контролем государства

Приносить реальную пользу могут блогеры, которые рассказывают о правах пациентов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика