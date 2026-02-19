В Москве пройдут соревнования по теннису и фигурному катанию

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

28 февраля в Москве состоятся теннисный турнир и юношеские соревнования по фигурному катанию. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Организатором мероприятий стал столичный департамент спорта. Посетить их могут все желающие.

Открытый турнир по теннису "Зимний кубок Москвы – 2026" состоится в спортивном клубе "Мультиспорт". Проходит он с 1937 года. В программу войдут мужской и женский одиночный и парный разряды.

Турнир начнется в 11:00. Узнать больше о нем можно на портале "Московский спорт".

В этот же день в ледовом центре "Навка Арена" пройдет пятый тур юношеского командного турнира "Кубок московского спорта "Битва школ". У гостей появится возможность понаблюдать за состязаниями команд лучших столичных школ фигурного катания.

Всего турнир состоит из пяти этапов и финала. Найти дополнительную информацию также можно на сайте.

Вместе с тем на территории Московского дворца пионеров на Воробьевых горах 21 февраля пройдет масштабная игра в снежки. В матчах будут участвовать 20 команд по 10 человек каждая. Турнир пройдет в несколько раундов: команды сыграют по 2–3 матча, а в специальных поединках победители предыдущих игр поборются за главный приз.