17 февраля, 08:46

Спорт

Турнир по игре в снежки пройдет на Воробьевых горах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Масштабная игра в снежки пройдет на территории Московского дворца пионеров на Воробьевых горах 21 февраля. Мероприятие организуют в рамках проекта "Зима в Москве", сообщается на портале мэра и правительства столицы.

В матчах будут участвовать 20 команд по 10 человек каждая. Турнир пройдет в несколько раундов: команды сыграют по 2–3 матча, а в специальных поединках победители предыдущих игр поборются за главный приз.

Все участники игры получат сувениры с символикой столичного образования. Победителей спецраундов наградят сертификатами на завтрак в ресторане "Встреча друзей" и мерчем спортивного портала.

Для безопасности командам выдадут шлемы и защитные щиты, также перед началом они пройдут обязательный инструктаж. Для быстрой лепки снежков на площадке подготовят снежколепы.

Турнир проведут с 12:00 до 18:50. Рядом с площадкой сделают фотозону со светящимися лед-шарами и ледяной инсталляцией длиной 2,5 метра. Для участия в турнире нужно заранее зарегистрироваться через телеграм-бот snezhki_bot или записаться на площадке в день мероприятия.

Помимо этого, на территории Московского дворца пионеров работает бесплатный каток площадью более 4 тысяч квадратных метров. Гости могут взять напрокат коньки и поддерживающие стойки. Также в Мамоновом овраге для любителей зимних видов спорта есть 2 лыжные трассы протяженностью 1 и 1,5 километра.

Кроме того, москвичи и туристы могут посетить мастер-классы, которые проходят в креативной лаборатории Московского дворца пионеров, и посмотреть зимнее световое шоу.

С 23 февраля по 1 марта в Москве пройдет проект "Неделя керлинга". Для гостей проведут бесплатные ознакомительные занятия по основам этого вида спорта, игры и мастер-классы от титулованных спортсменов. Мероприятия запланированы на 6 городских катках.

"Новости дня": лыжная трасса открылась на Северном речном вокзале

Зима в Москве
