Борт с российской делегацией прибыл в Женеву

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Самолет с российской делегацией прибыл в Женеву для переговоров по украинскому урегулированию, сообщает РИА Новости.

Лайнер Ил-76 специального летного отряда "Россия" уже приземлился в аэропорту швейцарского города.

Третий раунд переговоров между Россией, США и Украиной пройдет 17–18 февраля. Главой делегации РФ на этой встрече останется помощник президента Владимир Мединский. Ожидается, что консультации состоятся в закрытом режиме.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнял, что стороны будут обсуждать основные вопросы, в том числе территориальные. СМИ также утверждали, что на встрече будет поднята тема энергетического перемирия.