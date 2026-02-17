Более 600 тысяч контрактов заключили на столичном портале поставщиков в 2025 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 600 тысяч контрактов заключили московские и региональные заказчики на портале поставщиков в 2025 году. Наиболее популярными категориями закупок стали строительные, хозяйственные, канцелярские, медицинские и IT-товары, сообщила заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

"Портал поставщиков помогает государственным и муниципальным заказчикам оперативно приобретать необходимую продукцию по оптимальным ценам, а предприниматели находят потребителей в десятках регионов нашей страны и получают возможность масштабировать бизнес и развиваться", – подчеркнула она.

По строительным и хозяйственным товарам было заключено 84 и 55 тысяч сделок соответственно, по канцелярским изделиям – 44 тысячи, по медицинским и информационно-технологическим товарам – 42,5 и 24 тысячи соответственно.

В настоящее время на портале поставщиков задействованы свыше 60 тысяч заказчиков из 44 регионов и более 395 тысяч поставщиков. Наиболее высокую активность на платформе проявили поставщики из Московского региона, Пермского края, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов. На них пришлось 410 тысяч сделок, добавил глава департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Ранее к столичному порталу поставщиков присоединилась Курская область, став 44-м регионом-заказчиком на платформе. Подключение состоялось в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного прошлой осенью. Теперь государственные и муниципальные учреждения Курской области смогут закупать товары и услуги по оптимальным ценам в разных регионах страны.

