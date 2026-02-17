Target 12: три человека погибли при стрельбе на школьном хоккейном матче в США

Фото: AP Photo/Mark Stockwell

Три человека погибли в результате стрельбы во время школьного хоккейного матча в американском штате Род-Айленд, сообщает aif.ru со ссылкой на американские СМИ.

По данным телеканала Target 12, который ссылается на правоохранителей, инцидент произошел в городе Потакет днем 16 февраля около 14:00 по местному времени (22:00 по Москве. – Прим. ред.) на ледовой арене. Там должны были встретиться команды Coventry и Blackstone Valley.

Изначально было известно, что погибли два человека, включая самого стрелка, еще четверо были доставлены в больницу. Однако позже телеканал WJAR заявил, что число погибших возросло до трех – один из пострадавших скончался. Трое раненых остаются в критическом состоянии.

Ранее на территории кампуса университета американского штата Южная Каролина во время стрельбы погибли два человека, по меньшей мере один получил ранения. По данному факту было начато расследование, к которому привлечен департамент правоохранительных органов Южной Каролины (SLED).