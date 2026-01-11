New York Post: мужчина расстрелял 6 человек в американском штате Миссисипи

Фото: depositphotos/dechevm

Шесть человек погибли в результате стрельбы в штате Миссисипи США, сообщает газета New York Post со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

По информации издания, 24-летний мужчина убил 6 человек, в том числе семилетнюю девочку, в разных районах рядом с городом Уэст-Поинт после того, как ему помешали совершить насилие над одной из жертв.

Предположительно, он убил своего отца, дядю, брата, девочку, а также двух мужчин-братьев, один из которых был священнослужителем.

Два человека погибли, еще шесть пострадали в результате стрельбы в городе Солт-Лейк-Сити штата Юта в США. Огонь был открыт во время похорон на территории дома собраний американской религиозной ассоциации "Церковь Иисуса Христа Святых последних дней".

При этом президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social заявил, что подозреваемый в стрельбе был вскоре задержан сотрудниками ФБР. Однако позже администрация университета опровергла эту информацию.