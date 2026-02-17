В РАН напомнили о солнечном затмении 17 февраля

Фото: depositphotos/AndreaA.

Солнечное затмение ожидается во вторник днем, 17 февраля, напомнили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, сообщает RT.

По словам ученых, полутень начнет падать на Землю в 12:58. Кольцевая фаза продлится с 14:44 до 15:37, а пик придется на 15:13.

При этом в лаборатории отметили, что наблюдать явление на территории России не удастся.

Ранее астролог Татьяна Ермолина рассказала, какие знаки зодиака сильнее всех ощутят влияние солнечного затмения. Среди них – Водолеи, Львы, Скорпионы и Тельцы.

По ее словам, явление пройдет в 29 градусе Водолея. Это означает, что главной его темой станет свобода, борьба за право делать то, что хочется, и получать то, на что претендуешь.