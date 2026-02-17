Председатель комитета по госзаказу задержан в Петербурге за превышение полномочий

Фото: фотохост-агентство РИА Новости/Ирина Мотина

Председатель комитета по госзаказу Денис Толстых задержан в аэропорту "Пулково" по делу о превышении полномочий. Он пытался покинуть Санкт-Петербург, сообщает "Газету.ру" со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

По данным следствия, в 2024 году группа работников комитета по госзаказу Санкт-Петербурга создала преступную схему, по которой ряду компаний предоставлялись преимущества и выигрыши в тендерах.

Как отметило ведомство, 6 февраля был арестован начальник отдела осуществления централизованных закупок и межведомственного взаимодействия комитета Егор Леонов.

Ранее глава Крымска Янис Будагов был задержан в Краснодарском крае по делу об аферах с землей. Он подозревается в махинациях с земельным участком стоимостью 120 миллионов рублей в интересах бывшего главы Крымского района Сергея Леся. Тот, в свою очередь, заключен под стражу по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями.

