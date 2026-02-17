Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 февраля, 13:12

В мире
Главная / Новости /

Daily Mail: британец несколько лет лечил "несварение" и умер от рака поджелудочной железы

Британец несколько лет лечил "несварение" и умер от рака поджелудочной железы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Житель Великобритании на протяжении нескольких лет безуспешно лечил несварение желудка, пока врачи не диагностировали у него рак поджелудочной железы четвертой стадии, сообщает Life.ru со ссылкой на Daily Mail.

По данным издания, все началось с изжоги и постоянной ноющей боли в животе. 58-летнему мужчине выписывали лекарства от расстройства желудка, а анализы оставались в норме. Врачи предполагали либо грыжу, либо камни в пузыре.

По словам родственников мужчины, с течением времени он сильно похудел, а кожа приобрела желтоватый оттенок.

Диагноз поставили только после МРТ. Медики также заявили, что вариантов лечения нет, предложив родным сосредоточиться на паллиативной помощи. Спустя 6 недель мужчина скончался.

Родственники погибшего поделились историей болезни, чтобы привлечь внимание к проблеме – по их мнению, такие опухоли находят слишком поздно. Как рассказали читатели издания, их родные, столкнувшиеся с похожими случаями, отмечали, что зачастую диагнозу предшествовали неприятные ощущения под ребрами, проблемы с кишечником и резкое похудение.

Ранее сообщалось, что американец умер от заболевания легких, связанного с кухонными столешницами. Мужчина 14 лет занимался резкой и полировкой плит, при работе с которыми возникает кристаллическая кремнеземная пыль. Попадая в легкие, она оставляет рубцы в легочной ткани.

Читайте также


за рубежом

Главное

Нужно ли регулировать деятельность блогов о здоровье?

Любые врачебные советы должны находиться под контролем государства

Приносить реальную пользу могут блогеры, которые рассказывают о правах пациентов

Читать
закрыть

К чему приведет новое экспресс-тестирование по слюне для водителей?

Введение экспресс-тестов через слюну направлено на борьбу с наркотиками

Эксперты предполагают, что экспресс-тест даст возможность проверок на лекарства

Читать
закрыть

Введут ли онлайн-продажу товаров "18+" по биометрии?

Мера поможет защитить подрастающее поколение от такой продукции

Однако возможны кражи биометрических данных и использования их в мошеннических схемах

Читать
закрыть

В чем опасность нового аналога "Оземпика"?

Любая из этих форм медикаментов грубо вмешивается в гормональную систему

Снижение веса происходит за счет того, что тормозится моторика желудочно-кишечного тракта

Читать
закрыть

Что изменится в сроках пересдачи теории для будущих водителей?

Дорабатывается проект о назначении повторного теоретического экзамена для тех, кто не сдал практику

В проекте МВД обозначен предельный срок назначения практического экзамена – 60 дней

Читать
закрыть

Как безопасно передвигаться по улицам во время гололеда?

Для возрастных граждан особенно важно иметь обувь с нескользящей подошвой

В идеале нужно уметь группироваться, прижав к себе руки и ноги

Читать
закрыть

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Читать
закрыть

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика