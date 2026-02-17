Daily Mail: британец несколько лет лечил "несварение" и умер от рака поджелудочной железы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Житель Великобритании на протяжении нескольких лет безуспешно лечил несварение желудка, пока врачи не диагностировали у него рак поджелудочной железы четвертой стадии, сообщает Life.ru со ссылкой на Daily Mail.

По данным издания, все началось с изжоги и постоянной ноющей боли в животе. 58-летнему мужчине выписывали лекарства от расстройства желудка, а анализы оставались в норме. Врачи предполагали либо грыжу, либо камни в пузыре.

По словам родственников мужчины, с течением времени он сильно похудел, а кожа приобрела желтоватый оттенок.

Диагноз поставили только после МРТ. Медики также заявили, что вариантов лечения нет, предложив родным сосредоточиться на паллиативной помощи. Спустя 6 недель мужчина скончался.

Родственники погибшего поделились историей болезни, чтобы привлечь внимание к проблеме – по их мнению, такие опухоли находят слишком поздно. Как рассказали читатели издания, их родные, столкнувшиеся с похожими случаями, отмечали, что зачастую диагнозу предшествовали неприятные ощущения под ребрами, проблемы с кишечником и резкое похудение.

Ранее сообщалось, что американец умер от заболевания легких, связанного с кухонными столешницами. Мужчина 14 лет занимался резкой и полировкой плит, при работе с которыми возникает кристаллическая кремнеземная пыль. Попадая в легкие, она оставляет рубцы в легочной ткани.