Fox News: американец умер от заболевания легких, связанного с кухонными столешницами

Власти здравоохранения Массачусетса объявили о первом подтвержденном в штате случае смерти от силикоза – неизлечимого заболевания легких, связанного с воздействием камня при изготовлении кухонных столешниц. Об этом сообщает Fox News.

Скончавшимся стал 40-летний мужчина, который более 14 лет работал в индустрии каменных столешниц. Он регулярно занимался резкой и полировкой плит, то есть выполнял работы, при которых возникает кристаллическая кремнеземная пыль. Она, попадая в легкие, вызывает необратимые изменения и оставляет рубцы в легочной ткани.

Силикоз подтвердили у американца недавно и, уточнили специалисты, это заболевание может привести к летальному исходу. Болезнь развивается медленно и часто диагностируется слишком поздно. Зачастую между началом воздействия пыли и появлением первых симптомов проходят года.

На ранних стадиях признаками могут стать усталость, одышка при нагрузке, периодический кашель. Позже кашель становится постоянным, появляется боль в груди. При прогрессировании силикоз может привести к раку легких, туберкулезу, дыхательной недостаточности и смерти.

Врачи уточнили, что большинство случаев заболевания связано именно с профессией: силикоз редко выявляется у людей, которые не подвергались воздействию кремнезема на работе. Риск существует при работе с натуральным камнем, однако он значительно выше при воздействии с инженерным камнем, который используется для кухонных столешниц.

