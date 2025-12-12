Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 декабря, 17:57

В мире
Главная / Новости /

Fox News: американец умер от заболевания легких, связанного с кухонными столешницами

Американец умер от заболевания легких, связанного с кухонными столешницами

Фото: depositphotos/sudok1

Власти здравоохранения Массачусетса объявили о первом подтвержденном в штате случае смерти от силикоза – неизлечимого заболевания легких, связанного с воздействием камня при изготовлении кухонных столешниц. Об этом сообщает Fox News.

Скончавшимся стал 40-летний мужчина, который более 14 лет работал в индустрии каменных столешниц. Он регулярно занимался резкой и полировкой плит, то есть выполнял работы, при которых возникает кристаллическая кремнеземная пыль. Она, попадая в легкие, вызывает необратимые изменения и оставляет рубцы в легочной ткани.

Силикоз подтвердили у американца недавно и, уточнили специалисты, это заболевание может привести к летальному исходу. Болезнь развивается медленно и часто диагностируется слишком поздно. Зачастую между началом воздействия пыли и появлением первых симптомов проходят года.

На ранних стадиях признаками могут стать усталость, одышка при нагрузке, периодический кашель. Позже кашель становится постоянным, появляется боль в груди. При прогрессировании силикоз может привести к раку легких, туберкулезу, дыхательной недостаточности и смерти.

Врачи уточнили, что большинство случаев заболевания связано именно с профессией: силикоз редко выявляется у людей, которые не подвергались воздействию кремнезема на работе. Риск существует при работе с натуральным камнем, однако он значительно выше при воздействии с инженерным камнем, который используется для кухонных столешниц.

Ранее жительница Новой Зеландии Пейдж Суистед смогла вылечить астроцитому четвертой стадии – агрессивную форму рака мозга, которую медики обычно считают неизлечимой.

После выздоровления женщина намерена заниматься просвещением и рассказывать другим о своей болезни, чтобы люди больше знали об астроцитоме и возможностях ее лечения.

Читайте также


за рубежом

Главное

Что будет с российскими активами, замороженными в Евросоюзе?

Власти Бельгии заявили о неизбежности использования российских активов для помощи Украине

Решение будет обсуждаться на заседании ЕС 18 и 19 декабря декабря

Читать
закрыть

Стоит ли запрещать новогодние корпоративы в России?

Подобные мероприятия часто сопровождаются непристойным поведением со стороны работников

Однако эксперты уверены: корпоративы являются поводом найти общий язык с коллегами

Читать
закрыть

Разрешат ли россиянам выезжать из страны в день погашения долга?

Информация о задолженности подтягивается быстро благодаря современным IT-системам

Эксперты уверены: ускорить снятие барьеров вполне реально

Читать
закрыть

Как работа по ночам сказывается на состоянии сотрудников?

Ночная работа может ухудшить состояние сердца

Зачастую у работника отмечается еще и недосып

Читать
закрыть

Почему спрос на домашние кофемашины резко вырос?

Основным драйвером роста стали недорогие устройства стоимостью до 5 000 рублей

Причиной роста популярности малой бытовой техники сыграл тренд на приготовление кофе дома

Читать
закрыть

Во сколько обойдется украшение квартиры перед Новым годом?

На онлайн-платформах появились частные объявления с предложениями украсить квартиры

За подбор игрушек, распутывание гирлянд и их развешивание декораторы просят 3–10 тысяч рублей

Читать
закрыть

Какие главные астрономические явления ждать в первой половине зимы?

Пик одного из самых красивых и мощных метеорных потоков придется на ночь с 13 на 14 декабря

21 декабря наступает зимнее солнцестояние – самый короткий день и самая длинная ночь в году

Читать
закрыть

Каких диких животных можно увидеть в столице зимой?

Жители Москвы могут увидеть на природных территориях города лис

Есть шанс заметить в черте города лосей, которых можно считать местными обитателями

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика