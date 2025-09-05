Жительница Нидерландов видела драконов вместо людей из-за редкого заболевания

Фото: 123RF/dolgachov

В Нидерландах женщина видела вместо людей драконов из-за редкого заболевания прозопометаморфопсии. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Live Science.

Женщина обратилась в амбулаторную психиатрическую клинику с жалобами на галлюцинации. Она рассказала, что в ее глазах чужие лица становились образами, напоминающими драконов. Пациентка указывала, что они появлялись спонтанно, даже при отсутствии людей поблизости.

По словам женщины, сначала человеческие лица выглядели нормально, однако потом "чернели, отращивали длинные заостренные уши и вытянутую морду". Она утверждала, что такие образы виделись ей с детства.

Специалисты провели комплексное обследование пациентки, однако все показатели были в норме. При этом позже магнитно-резонансная томография показала ряд поражений в области чечевицеобразного ядра. Подобные повреждения могут возникать из-за микроразрывов сосудов и ассоциироваться с когнитивными нарушениями.

Врачи предположили, что галлюцинации были вызваны нетипичной электрической активностью в зонах мозга, отвечающих за восприятие лиц и цветов. Они посчитали, что поражения могли быть у пациентки с рождения.

В результате женщине поставили диагноз "прозопометаморфопсия". Это редкое расстройство, при котором человеческие лица воспринимаются в другой форме. После прохождения терапии она рассказала об улучшении состояния, появлении стабильности в работе и нормализации отношений с людьми.

Ранее врач-психиатр Александр Ковтун рассказал, что психические заболевания усиливаются осенью в том числе из-за уменьшения светового дня, поскольку преобладание темноты обостряет симптомы. Он обратил внимание, что на осенний период приходится на 10–20% больше психических расстройств, чем на лето. Самыми часто встречающимися болезнями он назвал шизофрению и депрессивные расстройства.

