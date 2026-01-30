Форма поиска по сайту

30 января, 16:56

Происшествия

Суд отправил под домашний арест администратора незаконного хостела в Балашихе

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции Московской области"

Суд отправил под домашний арест представительницу собственника дома в подмосковной Балашихе, где из-за пожара погибли 4 человека. Об этом РИА Новости заявили в пресс-службе Балашихинского городского суда.

Мера пресечения будет действовать до 26 марта включительно. Как уточняется в телеграм-канале судов общей юрисдикции Московской области, фигуранткой дела является администратор незаконного хостела.

Пожар в трехэтажном частном доме вспыхнул 27 января. После его ликвидации в одной из комнат обнаружили тела 2 мужчин и 2 женщин. Еще 6 человек спаслись.

Выяснилось, что здание использовалось как хостел, который не был зарегистрирован в качестве гостиницы. Кроме того, операции по счетам организации, зарегистрированной в доме, заблокированы.

По данным СМИ, погибшими оказались граждане Кубы. Следователи возбудили уголовные дела о причинении смерти по неосторожности, незаконной миграции и оказании небезопасных услуг.

Спустя время задержали представительницу собственника дома. По версии следствия, она сдавала жилые комнаты в аренду на короткий срок, в том числе иностранцам, которые, как ей было известно, находились в России незаконно. На допросе она дала признательные показания.

Новости регионов: в Балашихе при пожаре в нелегальном хостеле погибли четыре человека

судыпроисшествияпожар

