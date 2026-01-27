РИА Новости: аварийная работа электрооборудования могла вызвать пожар в хостеле Балашихи

Фото: ГСУ СК России по Московской области

Аварийный режим работы электрооборудования, по предварительной информации, мог стать причиной пожара в нелегальном хостеле в подмосковной Балашихе, в результате которого погибли 4 человека. Об этом РИА Новости заявили в экстренных службах.

Источник уточнил, что на месте ЧП работают дознаватели мобильной пожарно-испытательной лаборатории. Погибшими оказались граждане Кубы, рассказали ТАСС в оперативных службах.

"Собственник дома живет в Лондоне. В настоящее время устанавливается, как погибшие при пожаре оказались в этом доме, так как договора аренды у них не было. Кроме того, в доме было отключено электричество", – сказал собеседник агентства.

О пожаре в хостеле в Балашихе стало известно 27 января. Ликвидацией возгорания занимались 80 специалистов и 27 единиц техники. Из огня смогли спастись 6 человек, среди них – 17-летний подросток. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.