26 января, 08:12

Происшествия

Двое мужчин погибли при пожаре в квартире дома на западе Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Двое мужчин 1956 и 1958 года рождения погибли в результате пожара в квартире жилого дома на западе Москвы. Об этом сообщила столичная прокуратура.

По данным ведомства, ЧП произошло на улице Молдавской. Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. Точные выводы будут сделаны по результатам пожарно-технической экспертизы.

Прокуратура держит на контроле ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по факту произошедшего.

Ранее двое детей, которых оставили без присмотра, погибли при пожаре в частном доме в подмосковном Серпухове. Инцидент произошел на улице Железнодорожной, дом был полностью охвачен огнем. Сотрудникам МЧС удалось локализовать его на площади 60 квадратных метров.

Кроме того, есть погибшие в результате пожара в жилом двухэтажном доме в деревне Селеванихе в Истре. Возгорание в пеноблочном здании произошло на площади 100 квадратных метров.

Пожар произошел на северо-западе Москвы

происшествияпожаргород

