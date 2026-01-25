Люди погибли при пожаре в жилом доме в подмосковной Истре

Фото: 50.mchs.gov.ru

Люди погибли при пожаре в жилом двухэтажном доме в деревне Селеваниха в подмосковной Истре. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Московской области.

Возгорание в пеноблочном здании произошло на площади 100 квадратных метров.

"03:05 – ликвидация открытого горения. 06:33 – ликвидация последствий пожара. Есть погибшие", – говорится в сообщении.

Ранее двое детей, которых оставили без присмотра, погибли при пожаре в частном доме в подмосковном Серпухове. Инцидент произошел на улице Железнодорожной, дом был полностью охвачен огнем. Сотрудникам МЧС удалось локализовать его на площади 60 квадратных метров.

До этого женщина, двое ее детей и внук погибли при пожаре в частном доме в Абинском районе Краснодарского края. Ее старшая дочь смогла спастись и вызвала пожарных. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.