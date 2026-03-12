Один из тяжелораненых в "Крокусе" покончил с собой после длительного лечения

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Один из пострадавших во время теракта в "Крокус Сити Холле" покончил с собой после продолжительного и тяжелого лечения. Об этом сообщил адвокат потерпевших Даниэль Готье в беседе с ТАСС.

Юрист также раскрыл, что другой потерпевший страдал от психических проблем и нарушений сна.

"Не менее 100 человек до сих пор посещают психологов, многие жертвы теракта нуждаются в специализированной помощи. Реабилитация необходима тем, кто был свидетелем жестоких расправ", – подчеркнул Готье.

Он также отметил, что в ходе судебного разбирательства эксперт-психолог указывала, что многим раненым поставили диагноз "тревожно-депрессивное расстройство".

"По словам эксперта, (оно. – Прим. ред.) не является вредом здоровью, так как у потерпевших не установлен вред здоровью, вследствие чего тревожно-депрессивное расстройство не подлежит оценке", – заключил адвокат.

Теракт в "Крокусе" произошел 22 марта 2024 года. Нападавшие открыли огонь по людям, после чего устроили пожар. В результате погибли 150 человек.

Уголовное дело против 19 фигурантов было решено выделить в отдельное производство. В их число вошли как исполнители преступления, так и их пособники.

Как выяснил СК РФ, в роли организаторов диверсии выступили спецслужбы Украины. Таким образом они планировали дестабилизировать работу органов власти и подорвать внутриполитическую ситуацию в стране.

12 марта 2026-го Второй Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному лишению свободы 15 из 19 фигурантов по делу о теракте. Еще 4 фигуранта дела получили сроки от 19 лет 11 месяцев до 22,5 года. Исполнители и пособники были признаны виновными по всем пунктам. Кроме того, суд удовлетворил все 27 гражданских исков.

