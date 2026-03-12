Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 марта, 11:22

Происшествия

Началось оглашение приговора фигурантам дела о теракте в "Крокусе"

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Второй Западный окружной военный суд приступил к оглашению приговора фигурантам дела о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл".

Коллегия судей начала оглашение приговора 19 обвиняемым. Они размещены в аквариумах зала суда.

В ходе прений гособвинение потребовало приговорить 15 фигурантов к пожизненному лишению свободы, для 4 запрошены сроки от 19 лет 11 месяцев до 22 лет 10 месяцев. Речь идет, в частности, об Алишере Касимове (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который сдал исполнителям теракта квартиру, а также о братьях Аминчоне и Диловаре и отце Исроиле Исломовых (внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

По данным телеграм-канала Shot, отец двух подельников террористов Исроил рыдает на скамье подсудимых. Отмечается, что вместе с сыновьями они предоставили преступникам квартиру, машину, на которой они скрылись, и деньги.

Из-за повышенной вместимости одного из залов слушания проводил Второй Западный окружной военный суд в закрытом режиме.

Теракт в "Крокусе" произошел 22 марта 2024 года – нападавшие открыли стрельбу по людям и устроили пожар. В результате погибли около 150 человек.

Против 19 фигурантов уголовное дело было выделено в отдельное производство. Кроме того, Следственный комитет РФ установил все этапы подготовки теракта. Преступление было организовано украинскими спецслужбами, которые рассчитывали дестабилизировать деятельность органов власти и расшатать внутриполитическую обстановку в России.

Прения сторон начались 16 февраля. В рамках слушания гособвинение запросило пожизненное заключение непосредственным исполнителям теракта, включая Фаридуна, Далерджона Мирзоева, Мухаммадсобира Файзова и Саидакрами Муродали Рачабализоды (все внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Помимо этого, гособвинение направило ходатайство о лишении гражданства Исроила Исломове и его сыновей Диловаре и Аминчоне. Кроме того, прокурор потребовал лишить гражданства Касимова.

При этом в середине декабря 2025 года Фаридуни признал свою вину по делу о теракте. Его допрос проводил Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в столичной инстанции. Фаридуни подробно рассказал о произошедшем на русском языке, не прибегая к помощи переводчика или каким-либо записям.

Читайте также


судыпроисшествия

Главное

Как должен измениться закон о жестоком обращении с животными в РФ?

Эксперты призывают повысить сумму штрафа до 1 миллиона рублей

Могут предусмотреть наказание в виде обязательных работ или заключения на срок до пяти лет

Читать
закрыть

Почему молодые люди выбирают рабочие профессии?

Тенденция связана со стремлением молодых людей к качественному уровню жизни

Сегодня наиболее оплачиваемыми являются рабочие профессии

Читать
закрыть

Почему мужчины оправдывают неуплату алиментов маскулинностью?

Мужчины склонны рассматривать выплаты не как обязанность, а как проявление собственной воли

Эксперты призывают различать понятия "мужественность" и "маскулинность"

Читать
закрыть

Где можно отдохнуть в майские праздники?

В сегменте международных перелетов лидером по количеству бронирований стал Минск

Если говорить об отдыхе в России, для москвичей безусловный лидер – Золотое кольцо

Читать
закрыть

Какие правила коснутся дачников весной 2026 года?

Теперь владельцам нельзя держать на своих участках диких зверей

Ужесточились правила пожарной безопасности

Читать
закрыть

Почему стоит регулярно есть ананас?

Фрукт содержит большое количество витамина С, который полезен для иммунной системы

В ананасе есть марганец, который поддерживает нервную систему

Читать
закрыть

Могут ли вредные привычки стать причиной повышенных взносов по ОМС?

Мера сможет стимулировать граждан вести более здоровый образ жизни

Однако эксперты уверены: следует не повышать ставки, а воспитывать подрастающее поколение

Читать
закрыть

Почему в РФ неохотно сдают жилье семьям с младенцами?

Основная причина заключается в возможности быстрой порчи квартиры

Иногда ограничением становится условие регистрации ребенка

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика