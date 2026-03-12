Началось оглашение приговора фигурантам дела о теракте в "Крокусе"

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Второй Западный окружной военный суд приступил к оглашению приговора фигурантам дела о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл".

Коллегия судей начала оглашение приговора 19 обвиняемым. Они размещены в аквариумах зала суда.

В ходе прений гособвинение потребовало приговорить 15 фигурантов к пожизненному лишению свободы, для 4 запрошены сроки от 19 лет 11 месяцев до 22 лет 10 месяцев. Речь идет, в частности, об Алишере Касимове (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который сдал исполнителям теракта квартиру, а также о братьях Аминчоне и Диловаре и отце Исроиле Исломовых (внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

По данным телеграм-канала Shot, отец двух подельников террористов Исроил рыдает на скамье подсудимых. Отмечается, что вместе с сыновьями они предоставили преступникам квартиру, машину, на которой они скрылись, и деньги.

Из-за повышенной вместимости одного из залов слушания проводил Второй Западный окружной военный суд в закрытом режиме.

Теракт в "Крокусе" произошел 22 марта 2024 года – нападавшие открыли стрельбу по людям и устроили пожар. В результате погибли около 150 человек.

Против 19 фигурантов уголовное дело было выделено в отдельное производство. Кроме того, Следственный комитет РФ установил все этапы подготовки теракта. Преступление было организовано украинскими спецслужбами, которые рассчитывали дестабилизировать деятельность органов власти и расшатать внутриполитическую обстановку в России.

Прения сторон начались 16 февраля. В рамках слушания гособвинение запросило пожизненное заключение непосредственным исполнителям теракта, включая Фаридуна, Далерджона Мирзоева, Мухаммадсобира Файзова и Саидакрами Муродали Рачабализоды (все внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Помимо этого, гособвинение направило ходатайство о лишении гражданства Исроила Исломове и его сыновей Диловаре и Аминчоне. Кроме того, прокурор потребовал лишить гражданства Касимова.

При этом в середине декабря 2025 года Фаридуни признал свою вину по делу о теракте. Его допрос проводил Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в столичной инстанции. Фаридуни подробно рассказал о произошедшем на русском языке, не прибегая к помощи переводчика или каким-либо записям.

