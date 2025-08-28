РИА Новости: посетители "Крокуса" вышли подышать перед концертом незадолго до его начала

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Несколько посетителей концерта в "Крокусе" рассказали в суде, что им удалось чудом спастись, выйдя на улицу за несколько минут до начала выступления. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на одного из участников процесса.

Зрители, выступавшие в суде как потерпевшие или свидетели, уточнили, что кто-то из них вышел перекурить, другие проветриться, а часть – за водой.

"Один опрашиваемый как раз рассказал, что вышел покурить, и вскоре мимо него террористы начали заходить в концертный зал, он, естественно, туда не вернулся", – рассказал собеседник агентства.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта 2024 года. Нападавшие открыли стрельбу по людям и подожгли здание. В результате погибли 149 человек, один пропал без вести, а ранения и различные травмы получили 609 граждан.

По данным СК, теракт был совершен по заказу Киева для дестабилизации политической ситуации в России.

Второй Западный окружной военный суд начал рассмотрение дела по существу в начале августа. Процесс проходил в выездном формате. Однако вскоре его закрыли от публики по ходатайству прокурора, который сослался на необходимость обеспечить безопасность участников.

4 августа инстанция продлила срок ареста 19 исполнителям и соучастникам теракта на полгода. Они будут находиться под стражей до 7 января 2026-го. При этом трое из четырех исполнителей уже признали вину, один признал ее частично.