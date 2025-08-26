РИА Новости: исполнителя теракта в "Крокусе" снимали с дерева

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Выступивший в качестве свидетеля сотрудник правоохранительных органов рассказал в суде, что одного из террористов, участвовавших в нападении на "Крокус Сити Холл", после погони снимали с дерева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на участника процесса.

Дерево пришлось пилить, так как сам террорист спускаться не хотел, уточнил собеседник агентства.

Вместе с тем подробностями о задержании в суде поделились и сотрудники ДПС. Они рассказали, что вели погоню за преступниками.

Во время этого автомобиль террористов выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной. После аварии четверо участников нападения разбежались в разные стороны, направляясь в лес, отметил участник процесса.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта 2024 года. Нападавшие открыли стрельбу по людям и подожгли здание. В результате погибли 149 человек, один пропал без вести, а ранения и травмы различной степени получили 609 граждан.

Согласно данным СК РФ, теракт был совершен по заказу властей Украины с целью дестабилизации политической ситуации в РФ. Уголовное дело было заведено в отношении 19 обвиняемых, все материалы направлены прокурору для передачи в суд. При этом в отношении двух организаторов и четырех участников террористической организации предварительное следствие продолжается.

Один из исполнителей также рассказывал, что заказчиком теракта была Украина. По его словам, в Киеве им обещали дать по 1 миллиону рублей, кроме того, украинские власти утверждали, что создадут для них специальный коридор, но для этого преступники должны были пересечь границу.

