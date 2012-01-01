Обвиняемые в теракте рассказали, что им обещали миллион рублей за атаку на "Крокус"

СМИ опубликовали видео ФСБ РФ с допросом предполагаемых исполнителей теракта в "Крокус Сити Холле". Обвиняемые рассказали, что после нападения на концертный зал должны были добраться до Киева. На месте им обещали выплатить денежное вознаграждение. Кроме того, задержанные назвали имя человека, координировавшего атаку, а также пути отступления к украинской границе. Рассказываем подробности.



В Киев за вознаграждением

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмичёнок

Четверо задержанных – Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов, которых подозревают в непосредственном исполнении теракта в "Крокус Сити Холле", во время допроса рассказали, что у них был куратор по имени Сайфулло. Со слов обвиняемых, именно он назвал в качестве места нападения концертный зал, а также координировал пути отступления к украинской границе.





Шамсидин Фаридуни обвиняемый в совершении теракта в "Крокус Сити Холле" Он нам сказал: "Уезжайте в сторону Киева и, когда доберетесь до границы, недалеко от границы бросайте свою машину и наберите меня, я вам дальше помогу".

Кадры с допросом опубликовали на каналах "Россия 1" и Первый канал. Для побега подозреваемых ВСУ подготовили два коридора, частично разминировав границу. Речь идет об участках рядом с поселками Чуйковка и Сопычь в Сумской области. "Каждый понимал, что перейти границу будет тяжело. Сайфулло сказал, что там вас будут ждать на границе Украины ребята, которые помогут нам перейти границу и доехать в Киев", – заявил Мухаммадсобир Файзов.

Обвиняемые также рассказали, что за исполнение теракта им должны были выплатить денежное вознаграждение – каждому по миллиону рублей. Ранее в СК России сообщили о возможной связи трагедии в "Крокус Сити Холле" с проведением СВО.





из сообщения СК России в телеграм-канале Утром 24 февраля 2024 года, то есть в годовщину начала специальной военной операции, один из соучастников по указанию куратора нашел на интернет-ресурс и отправил ему скриншоты изображений входов в здание "Крокус Сити Холла" и подъездных путей к нему. Все это обвиняемый подтвердил в своих показаниях.

"Кроме того, в телефоне террориста обнаружены фотоизображения людей в камуфлированной форме с украинским флагом на фоне разрушенных домов и украинской почтовой марки с нецензурным жестом", – уточнили в ведомстве.



Что еще известно о задержанных

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Атака на "Крокус Сити Холл" произошла вечером в пятницу, 22 марта. Люди с оружием ворвались на территорию концертного зала и начали расстреливать гостей, а затем подожгли здание. Жертвами теракта стали 144 человека, еще более 500 пострадали. После нападения были задержаны и впоследствии арестованы 11 подозреваемых. Среди них и Мирзоев, Рачабализода, Фаридуни, а также Файзов. Все четверо имеют гражданство Таджикистана.

Файзов является самым молодым из обвиняемых – ему 19 лет. На суде он сообщил, что в настоящий момент безработный, но раньше был трудоустроен в барбершопе в Иванове. Жены и детей у него нет. Самому старшему подозреваемому – Мирзоеву – исполнилось 32 года. Он женат и является отцом четверых детей. У него была временная регистрация в РФ, которая истекла.

Третьему фигуранту дела, Рачабализоде, 30 лет. У него нет работы и образования, но есть жена и ребенок. О Фаридуни известно, что ему 25 лет. У подозреваемого имелась регистрация в Красногорске, но он трудился в Подольске. Задержанный женат, в его семье есть ребенок, которому восемь месяцев.

Кроме того, под стражу заключили предполагаемых пособников обвиняемых. Речь идет про Исроила Исломова и его сыновей Аминчона и Диловара. Следствие полагает, что они продали авто исполнителям теракта, на котором те передвигались. Еще один задержанный – Алишер Касимов – сдавал им жилье. Также были арестованы Якубджон Юсуфзода, который, по данным СК, перевел деньги для "проживания террористов", Мухаммад Шарипзода и Назримад Лутфуллои.

