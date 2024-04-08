ФСБ сообщила о разминировании ВСУ границы для бежавших из "Крокуса" террористов

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Украинские военные разминировали границу с Россией специально для побега совершивших теракт в "Крокус Сити Холле" террористов. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на записи допроса обвиняемых, опубликованные Первым каналом.

На видео обвиняемые в нападении на концертный зал рассказали, что получали указания от Сайфулло, который и приказал им после теракта ехать на Украину. Там их должны были переправить через брешь в минном поле на границе с РФ. По словам террористов, им обещали миллион рублей после побега на Украину.

По информации ФСБ, ВСУ специально для террористов разминировали часть границы, подготовив им два коридора – на участке поселков Чуйковка и Сопычь в Сумской области. По словам обвиняемых, они должны были за 4 километра до Украины поджечь автомобиль и направиться пешком к границе.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди проникли в здание и открыли стрельбу по посетителям, а затем подожгли концертный зал. В результате 144 человека погибли, а 551 пострадал.

Спецслужбы задержали 11 человек. Столичный суд арестовал уже 11 человек, причастных к теракту, среди которых четыре нападавших, трое продавших им автомобиль, сдавший террористам квартиру, подозреваемый в финансировании преступников, а также перечисливший им деньги.

Спустя время ФСБ РФ задержала в Москве, Екатеринбурге и Омске еще троих предполагаемых пособников террористов. По версии следователей, исполнители и пособники террористов были связаны с Украиной.

СК установил, что именно из этой страны причастные к трагедии получали переводы денежных средств и криптовалюты. Более того, в телефоне одного из террористов нашли фото людей с украинскими флагами на фоне разрушенных домов.

