МИД РФ обвинил западные СМИ в умалчивании числа жертв теракта в "Крокусе"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Западным СМИ приказали не разглашать информацию о количестве жертв теракта в "Крокус Сити Холле", чтобы отвлечь общественность от настоящих организаторов преступления. Об этом сообщила пресс-служба МИД РФ.

По информации ведомства, редакциям всех крупнейших западных СМИ были разосланы рекомендации об изложении в информационном пространстве собственной версии событий, связанных с терактом. Как утверждает министерство, издания должны были указывать на причастность к организации преступления группировки ИГИЛ (ИГ, "Исламское государство", запрещенная в России террористическая организация), но при этом должны исключать участие в теракте спецслужб Украины.

В МИД также подчеркнули, что западные СМИ не допускают демонстрации сочувствия и гуманизма к трагедии.

"Особую циничность придает категорическое указание не освещать в СМИ истинные масштабы трагедии: не упоминать количество жертв теракта, погибших детей, исключить демонстрацию реакции простых граждан на произошедшее", – сказано в сообщении.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди проникли в здание и открыли стрельбу по посетителям, а затем подожгли концертный зал. В результате 144 человека погибли, а 551 пострадал.

Спецслужбы задержали 11 человек. Столичный суд арестовал уже 11 человек, причастных к теракту, среди которых четыре нападавших, трое продавших им автомобиль, сдавший террористам квартиру, подозреваемый в финансировании преступников, а также перечисливший им деньги.

Спустя время ФСБ РФ задержала в Москве, Екатеринбурге и Омске еще троих предполагаемых пособников террористов. По версии следователей, исполнители и пособники террористов были связаны с Украиной. СК установил, что именно из этой страны причастные к трагедии получали переводы денежных средств и криптовалюты. Более того, в телефоне одного из террористов нашли фото людей с украинскими флагами на фоне разрушенных домов.

