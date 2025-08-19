Двое мужчин в "Крокусе" пытались помешать нападавшим расстреливать людей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Двое невооруженных мужчин пытались помешать нападавшим на концертный зал "Крокус Сити Холл" расстреливать людей, говорится в материалах дела, с ними ознакомился ТАСС.

Один из посетителей концерта во время допроса рассказал, что, пока один из террористов перезаряжал оружие, на него побежал мужчина в белой кофте. Его расстрелял второй террорист, после чего на помощь побежал второй мужчина в черной кофте, которого также убили в упор.

По мнению свидетеля, эти мужчины пытались защитить других людей и оказать сопротивление. В документах также указано, что допрошенный приезжал на концерт вместе с женой, во время нападения они спрятались под стойкой охраны, что спасло им жизнь.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта 2024 года. Нападавшие открыли стрельбу по людям и подожгли здание. В результате погибли 149 человек, один пропал без вести, а ранения и травмы различной степени получили 609 граждан.

Согласно данным СК РФ, теракт был совершен по заказу властей Украины с целью дестабилизации политической ситуации в РФ. Уголовное дело было заведено в отношении 19 обвиняемых, все материалы направлены прокурору для передачи в суд. При этом в отношении двух организаторов и четырех участников террористической организации предварительное следствие продолжается.

Один из исполнителей также рассказывал, что заказчиком теракта была Украина. По его словам, в Киеве им обещали дать по 1 миллиону рублей, кроме того, украинские власти создали бы для них специальный коридор, но для этого нужно было пересечь границу.

