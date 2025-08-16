Исполнитель теракта в "Крокусе" признался, что деньги на него выделила Украина

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Один из исполнителей теракта в концертном зале "Крокус сити холл" признался на допросе, что деньги на преступление выделила украинская госструктура. С материалами дела ознакомился ТАСС.

Обвиняемый Муродали Рачабализода (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) слышал, что куратор террористов Сайфулло говорил о том, что заказчиком теракта была Украина, указано в показаниях.

Из-за этого после совершения теракта злоумышленники направились в сторону Украины, поскольку в Киеве с ними должны были рассчитаться.

Теракт произошел 22 марта 2024 года. Нападавшие открыли стрельбу по людям и подожгли здание. В результате погибли 149 человек, один пропал без вести, а ранения и травмы различной степени получили 609 граждан.

По данным СКР, теракт был совершен по заказу властей Украины с целью дестабилизации политической ситуации в РФ. Уголовное дело было заведено в отношении 19 обвиняемых, все материалы направлены прокурору для передачи в суд. При этом в отношении двух организаторов и четырех участников террористической организации предварительное следствие продолжается.

Один из исполнителей также рассказывал, что заказчиком теракта была Украина. По его словам, в Киеве им обещали дать по 1 миллиону рублей, кроме того, украинские власти создали бы для них специальный коридор, но для этого нужно было пересечь границу.

