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20 мая, 14:40

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Бастрыкин: общий ущерб от теракта в "Крокусе" составил 6 миллиардов рублей

Глава СК РФ назвал общий ущерб от теракта в "Крокус Сити Холле"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Общий ущерб от теракта в "Крокус Сити Холле" составил 6 миллиардов рублей. Это следует из презентации Следственного комитета РФ, которая была продемонстрирована главой ведомства Александром Бастрыкиным в ходе выступления на XIII Петербургском международном юридическом форуме, передает РИА Новости.

Между тем потерпевшими по делу о теракте проходят 2 307 человек, уточнил глава СК РФ.

Теракт произошел 22 марта 2024 года. В тот день террористы открыли стрельбу по людям, а после подожгли здание. В результате погибли 145 человек.

По делу о теракте были арестованы 12 человек – четверо нападавших, трое продавших им авто, сдавший боевикам квартиру, подозреваемый в финансировании террористов, перечисливший им деньги, а также еще двое мужчин.

22 марта 2025 года Следственный комитет объявил о завершении следственных мероприятий с 19 обвиняемыми в совершении теракта. По версии следствия, к нападению на "Крокус Сити Холл" были привлечены члены международной террористической организации, а спланировали теракт спецслужбы недружественного государства.

Мосгорсуд продлил арест исполнителям теракта в "Крокус Сити Холле" до 22 мая

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Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
происшествия

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