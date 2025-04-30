ТАСС: дело исполнителей теракта в "Крокусе" передадут в суд в июне 2025 года

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Дело четверых обвиняемых в совершении теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Красногорске будет передано в суд для рассмотрения в середине июня 2025 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя правоохранительных органов.

По словам собеседника издания, в деле содержится очень много материалов, связанных с атакой на "Крокус". После завершения ознакомления с ними дело будет передано в прокуратуру, после чего – в суд. По предварительной информации, его будет рассматривать 2-й Западный окружной военный суд.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта 2024 года. Террористы начали стрелять по людям, а потом подожгли здание. В результате погибли 145 человек. В 2025 году в СКР завершили следственные действия с 19 обвиняемыми в совершении теракта. Еще 6 граждан из Средней Азии, которые занимались непосредственно организацией теракта, были заочно арестованы и объявлены в розыск.

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу 25 апреля заявил, что российские спецслужбы выявили и задержали 45 человек за причастность к теракту в "Крокусе". Он также добавил, что сохраняются угрозы со стороны международных террористических организаций, которые хотят создать на территории РФ свои ячейки и банды. Особенно это касается Северного Кавказа.