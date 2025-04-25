Шойгу: за причастность к теракту в "Крокусе" выявлено и задержано 45 человек

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Российские спецслужбы выявили и задержали 45 человек за причастность к теракту в "Крокус Сити Холле". Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

"Военная разведка Украины также активно задействует членов международных террористических организаций, в том числе из числа мигрантов. Им оказывается всесторонняя помощь в оснащении и подготовке таких резонансных атак, как нападение на "Крокус Сити Холл" в марте 2024 года", – цитирует его ТАСС.

Он добавил, что сохраняются угрозы со стороны международных террористических организаций, которые хотят создать на территории РФ свои ячейки и банды. Особенно это касается Северного Кавказа. Также высоки риски использования террористов для сдерживания России в различных регионах мира, где у страны есть геополитические интересы.

"В первую очередь в Центральной и Южной Азии, Закавказье, Приднестровье, на Ближнем Востоке и Африканском континенте", – отметил он.

Шойгу подчеркнул, что российские органы правопорядка показывают свою высокую эффективность и демонстрируют профессионализм в борьбе с террористами. Благодаря их работе только в 2024 году в стране на стадии подготовки предотвратили 200 терактов, 14 из которых планировали организовать в учебных заведениях и местах массового пребывания людей.

Всего за прошлый год в стране задержали свыше 1 800 лиц, а также нейтрализовали 42 члена бандитских формирований. Кроме того, в Сети удалили свыше 120 тысяч террористических материалов.

Также были заблокированы счета и операции по финансированию преступников, включая финансовые операции по поддержке украинских вооруженных формирований, на общую сумму свыше 230 миллионов рублей.

Теракт в "Крокусе" произошел 22 марта 2024 года. Террористы начали стрелять по людям, а потом подожгли здание. В результате погибли 145 человек. В 2025 году в СКР завершили следственные действия с 19 обвиняемыми в совершении теракта. Еще 6 граждан из Средней Азии, которые занимались непосредственно организацией теракта, были заочно арестованы и объявлены в розыск.

По этому уголовному делу были арестованы 12 фигурантов – четверо нападавших, трое продавших им авто, сдавший террористам квартиру, подозреваемый в финансировании преступников, перечисливший им деньги, а также еще двое мужчин.

За планированием и организацией теракта в концертном зале стояли спецслужбы недружественного государства, выяснили в СК.

