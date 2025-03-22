Мемориал в память о жертвах теракта в "Крокусе" открыли в годовщину трагедии

Фото: Москва 24

Мемориал в память о жертвах теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" открыли возле здания в годовщину трагедии. Участие в церемонии его открытия принимал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Мероприятие началось с минуты молчания. За самим открытием последовала панихида по жертвам теракта.

Монумент было решено установить рядом с концертным залом имени Муслима Магомаева. Он представляет собой две стелы, верхние грани которых скошены. На них можно увидеть изображение летящих вверх журавлей.

"В память жертвам террористического акта 22 марта 2024 года", – сказано на надписи, нанесенной на монумент.

К основанию мемориала уже начали приносить первые цветы и игрушки, а также венки, присланные близкими и друзьями погибших, фотографии жертв трагедии. Кроме того, на здание "Крокус Сити Холла" была выведена проекция "Летят журавли". Акция получила такое название в связи с песней "Журавли", которую исполнял народный артист СССР Муслим Магомаев. Также проекции с изображениями летящих журавлей появились на торговом центре "Вегас" и здании "Крокус Экспо", которые находятся рядом с концертным залом.

Возложить цветы в память о жертвах теракта прибыли и члены поисково-спасательного отряда "Спасрезерв", которые работали над ликвидацией последствий случившегося. Кроме того, почтить память погибших приезжали представители Движения первых, активисты Народного фронта, Молодой гвардии Единой России и юнармейцы.

Вместе с тем с самого утра у мемориала находятся психологи Российского Красного Креста, которые готовы поддержать каждого, кто решил прийти к монументу. На входе на территорию "Крокус Сити Холла" также установили металлодетекторы. Кроме того, там работают полицейские и сотрудники Росгвардии. У мемориала также постоянно находятся волонтеры Подмосковья.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта 2024 года, когда террористы начали стрелять по людям, а потом подожгли здание. В результате теракта погибли 145 человек.

В день годовщины трагедии Следственный комитет РФ объявил о завершении следственных действий с 19 обвиняемыми в совершении теракта.

Следствие также установило, что к его совершению были привлечены члены международной террористической организации. Вместе с тем шестеро граждан из Средней Азии, которые занимались непосредственно организацией теракта, были заочно арестованы и объявлены в розыск. Установлено, что в настоящий период они находятся за рубежом.

СК также пришел к выводу, что за планированием и организацией теракта в концертном зале стоят спецслужбы недружественного государства.

По данному делу арестованы 12 фигурантов – четверо нападавших, трое продавших им авто, сдавший террористам квартиру, подозреваемый в финансировании преступников, перечисливший им деньги, а также еще двое мужчин.