Адвокат Власов: напавшие на "Крокус" планировали теракт на Красной площади

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Напавшие на концертный зал "Крокус Сити Холл" террористы рассматривали возможность теракта на Красной площади и синагоге в Москве. Об этом РИА Новости рассказал Олег Власов, адвокат обвиняемого Далерджона Мирзоева (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

"Они, помимо "Крокуса", были на Красной площади, рядом с синагогой недалеко от станции метро "Чистые пруды", в "МЕГА Белая Дача", присматривались, фотографировали. В самом "Крокусе" они также были заранее, в цивильной одежде, изучали обстановку", – сообщил собеседник агентства.

По словам адвоката, террористы признались, что хотели скрыться на Украине. Исполнители теракта целенаправленно поехали в сторону соседней республики, надеясь, что власти страны их не выдадут. Этот вариант предложили организаторы теракта, при этом напавшие на "Крокус" не знали, ждет ли их кто-то на Украине, отметил адвокат.

Власов также сообщил, что организаторы теракта приказывали его исполнителям остаться в концертном зале и начать перестрелку с силовиками. Тем не менее террористы решили скрыться. Как отметил собеседник агентства, они имеют слабые навыки обращения с оружием, поэтому быстро израсходовали боеприпасы.

Мосгорсуд 20 марта продлил срок ареста напавшим на "Крокус Сити Холл" до 22 мая. Речь идет о Мирзоеве, Муродали Рачабализоде, Мухаммадсобире Файзове и Шамсидине Фаридуни, Джумохоне Курбонове, Якубджони Юсуфзоде, Назримаде Лутфулло и Мухаммаде Шарипзоде (внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта 2024 года, когда террористы начали стрелять по людям, а потом подожгли здание. В результате теракта погибли 145 человек.

По данному делу арестованы 12 фигурантов – четверо нападавших, трое продавших им авто, сдавший террористам квартиру, подозреваемый в финансировании преступников, перечисливший им деньги, а также еще двое мужчин.