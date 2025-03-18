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Трагедии в "Крокус Сити Холле" исполняется год 22 марта

"Если бы мы остановились, мы бы погибли": как герои ночи в "Крокусе" спасли десятки людей

22 марта исполняется год с теракта в "Крокус Сити Холле". От действий террористов, напавших на концертный зал, погибли 145 человек. Москва 24 вспоминает события того вечера и героев, которые помогали другим спастись.

"Массовое убийство беззащитных людей"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Вечером 22 марта 2024 года в подмосковном "Крокус Сити Холле" должен был состояться концерт группы "Пикник". За считанные минуты до выступления в здание ворвались террористы в камуфляже и открыли стрельбу. Кроме того, они подожгли кресла в зрительном зале: огонь стремительно распространился на площади 12 900 квадратных метров. Тушить его пришлось в том числе с воздуха: по данным МЧС, вертолеты тогда сбросили около 160 тонн воды.

Всего из здания эвакуировали более пяти тысяч человек, а еще 100 пожарные спасли из подвала и с кровли. На место прибыли свыше 70 бригад скорой помощи, а раненых принимали 19 медучреждений. В общей сложности в трагедии пострадал 551 человек, погибли – 145, в том числе шестеро детей.

После случившегося в своем обращении Владимир Путин назвал теракт "кровавой бойней" и объявил 24 марта днем общенационального траура.

Уже очевидно, что мы столкнулись не просто с тщательно, цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных, беззащитных людей. <...> Все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание, кем бы они ни были.
Владимир Путин
президент России

Новости о теракте попали на первые полосы зарубежных СМИ. Свои соболезнования выразили лидеры многих государств, а в российских городах появились стихийные мемориалы. Кроме того, кровь для пострадавших сдали более 24 тысяч человек из 86 регионов (одни только москвичи пополнили резерв более чем на две тонны).

Позднее в рамках расследования было задержано более 20 человек. Четверо из них – непосредственные исполнители: их взяли в Брянской области 23 марта 2024 года при попытке попасть на территорию Украины. Там у них были соответствующие контакты, заявили в Центре общественных связей ФСБ. Позднее директор ФСБ и председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников сообщил, что к теракту причастна военная разведка Украины.

20 марта 2025-го Мосгорсуд продлил арест исполнителям теракта до 22 мая.

На сегодняшний день следствие по атаке на "Крокус" завершено. Всего в уголовном деле насчитывается около 700 томов, сообщили "Известия". Когда обвиняемые и их защитники ознакомятся с материалами, документы направят во Второй Западный окружной военный суд.

"Нужно максимально быстро среагировать"

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Не менее сотни человек спаслись в ту ночь благодаря двум подросткам – 15-летнему Исламу Халилову и 14-летнему Артему Донскову. В день теракта школьники вышли на очередную смену в качестве гардеробщиков, а когда началось нападение, не растерялись и вывели людей из здания через аварийные выходы. За свой смелый поступок они получили немало наград, среди которых – медаль "За спасение погибавших" указом Владимира Путина.

Ислам рассказывал, что ему удалось сориентироваться благодаря инструктажу по чрезвычайным ситуациям, который проводили для работников концертного зала.

Я четко понимал, что нужно максимально быстро среагировать, и понимал, что если я буду в шоковом состоянии, то не смогу за свою жизнь побороться и за жизни сотни людей. Я делал все максимально по правилам.
Ислам Халилов
подросток, организовавший эвакуацию при теракте в "Крокус Сити Холле"

Артем же назвал случившееся проявлением единства, когда все сплотились, чтобы помочь друг другу.

"Я хочу, чтобы так было всегда. Не только в каких-то страшных ситуациях, я хочу, чтобы такое единство сохранялось на протяжении долгого времени", – сказал подросток во время лекции на выставке "Россия".

Инвалида-колясочника Дениса в тот вечер спас незнакомый мужчина по имени Муса. Когда все в панике побежали прочь, Денис выпал из коляски. Пожилой отец не смог поднять сына, и тогда рядом оказался Муса, который закинул парня на плечо и понес к выходу.

Единственное, о чем я думал в тот момент, – чтобы он не споткнулся, стрельба велась отовсюду. Казалось, что те, кто ведет огонь, идут в нашу сторону, за нами. Если бы мы остановились, мы бы погибли. Как выяснилось позже, люди, которые задержались в месте выхода, были расстреляны.
Денис
очевидец теракта в "Крокус Сити Холле"

Муса посадил Дениса и его сестру в такси, а потом ушел обратно в зал – спасать девушку.

За доли секунды принял героическое решение другой мужчина, оказавшийся в момент атаки в зрительном зале, – бросился на одного из террористов.

"Секунда у меня была на размышление. Я толкнул жену, а сам оббежал его (террориста. – Прим. ред.) слева, схватился левой рукой за автомат и потянул вниз, а правой рукой стал наносить ему удары по голове", – вспоминал мужчина.

Вскоре на помощь к нему пришел второй, и своими действиями они освободили путь для нескольких сотен человек. Бесстрашие россиянина отметили в том числе в СК – Александр Бастрыкин поручил представить его к награде.

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Лукинова Анна

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