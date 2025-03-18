Трагедии в "Крокус Сити Холле" исполняется год 22 марта

22 марта исполняется год с теракта в "Крокус Сити Холле". От действий террористов, напавших на концертный зал, погибли 145 человек. Москва 24 вспоминает события того вечера и героев, которые помогали другим спастись.

"Массовое убийство беззащитных людей"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Вечером 22 марта 2024 года в подмосковном "Крокус Сити Холле" должен был состояться концерт группы "Пикник". За считанные минуты до выступления в здание ворвались террористы в камуфляже и открыли стрельбу. Кроме того, они подожгли кресла в зрительном зале: огонь стремительно распространился на площади 12 900 квадратных метров. Тушить его пришлось в том числе с воздуха: по данным МЧС, вертолеты тогда сбросили около 160 тонн воды.

Всего из здания эвакуировали более пяти тысяч человек, а еще 100 пожарные спасли из подвала и с кровли. На место прибыли свыше 70 бригад скорой помощи, а раненых принимали 19 медучреждений. В общей сложности в трагедии пострадал 551 человек, погибли – 145, в том числе шестеро детей.

После случившегося в своем обращении Владимир Путин назвал теракт "кровавой бойней" и объявил 24 марта днем общенационального траура.





Владимир Путин президент России Уже очевидно, что мы столкнулись не просто с тщательно, цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных, беззащитных людей. <...> Все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание, кем бы они ни были.

Новости о теракте попали на первые полосы зарубежных СМИ. Свои соболезнования выразили лидеры многих государств, а в российских городах появились стихийные мемориалы. Кроме того, кровь для пострадавших сдали более 24 тысяч человек из 86 регионов (одни только москвичи пополнили резерв более чем на две тонны).

Позднее в рамках расследования было задержано более 20 человек. Четверо из них – непосредственные исполнители: их взяли в Брянской области 23 марта 2024 года при попытке попасть на территорию Украины. Там у них были соответствующие контакты, заявили в Центре общественных связей ФСБ. Позднее директор ФСБ и председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников сообщил, что к теракту причастна военная разведка Украины.

20 марта 2025-го Мосгорсуд продлил арест исполнителям теракта до 22 мая.

На сегодняшний день следствие по атаке на "Крокус" завершено. Всего в уголовном деле насчитывается около 700 томов, сообщили "Известия". Когда обвиняемые и их защитники ознакомятся с материалами, документы направят во Второй Западный окружной военный суд.

"Нужно максимально быстро среагировать"

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Не менее сотни человек спаслись в ту ночь благодаря двум подросткам – 15-летнему Исламу Халилову и 14-летнему Артему Донскову. В день теракта школьники вышли на очередную смену в качестве гардеробщиков, а когда началось нападение, не растерялись и вывели людей из здания через аварийные выходы. За свой смелый поступок они получили немало наград, среди которых – медаль "За спасение погибавших" указом Владимира Путина.

Ислам рассказывал, что ему удалось сориентироваться благодаря инструктажу по чрезвычайным ситуациям, который проводили для работников концертного зала.





Ислам Халилов подросток, организовавший эвакуацию при теракте в "Крокус Сити Холле" Я четко понимал, что нужно максимально быстро среагировать, и понимал, что если я буду в шоковом состоянии, то не смогу за свою жизнь побороться и за жизни сотни людей. Я делал все максимально по правилам.

Артем же назвал случившееся проявлением единства, когда все сплотились, чтобы помочь друг другу.

"Я хочу, чтобы так было всегда. Не только в каких-то страшных ситуациях, я хочу, чтобы такое единство сохранялось на протяжении долгого времени", – сказал подросток во время лекции на выставке "Россия".

Инвалида-колясочника Дениса в тот вечер спас незнакомый мужчина по имени Муса. Когда все в панике побежали прочь, Денис выпал из коляски. Пожилой отец не смог поднять сына, и тогда рядом оказался Муса, который закинул парня на плечо и понес к выходу.





Денис очевидец теракта в "Крокус Сити Холле" Единственное, о чем я думал в тот момент, – чтобы он не споткнулся, стрельба велась отовсюду. Казалось, что те, кто ведет огонь, идут в нашу сторону, за нами. Если бы мы остановились, мы бы погибли. Как выяснилось позже, люди, которые задержались в месте выхода, были расстреляны.

Муса посадил Дениса и его сестру в такси, а потом ушел обратно в зал – спасать девушку.

За доли секунды принял героическое решение другой мужчина, оказавшийся в момент атаки в зрительном зале, – бросился на одного из террористов.

"Секунда у меня была на размышление. Я толкнул жену, а сам оббежал его (террориста. – Прим. ред.) слева, схватился левой рукой за автомат и потянул вниз, а правой рукой стал наносить ему удары по голове", – вспоминал мужчина.

Вскоре на помощь к нему пришел второй, и своими действиями они освободили путь для нескольких сотен человек. Бесстрашие россиянина отметили в том числе в СК – Александр Бастрыкин поручил представить его к награде.